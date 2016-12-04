اجلاس استانی نماز در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر ستاد اقامه نماز استان اردبیل پیش از ظهر یکشنبه در این مراسم برگزاری اجلاس‌های استانی نماز را با هدف ترویج اقامه نماز در بین اقشار مختلف مردمی دانست.

الله شکر عبدی با تأکید به اینکه مطابق منویات رهبری نماز به کاهش آسیب‌های اجتماعی منجر می‌شود، اضافه کرد: در واقع ترویج نماز می بایست با هدف مصون‌سازی جامعه از آسیب‌ها در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه در ۱۰ شهرستان ۱۸ شهر استان اردبیل هزار و ۸۰۰ مسجد دایر است، اضافه کرد: در مرکز استان نیز ۳۰۰ مسجد داریم که در ۲۰۰ مورد از آن ها نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا برگزار می‌شود.

مدیر ستاد اقامه نماز استان به برگزاری نماز صبح در ۶۵ مسجد در کل استان و ۲۵ مسجد در مرکز استان اشاره کرد و گفت: این در حالی است که سال گذشته تنها در ۴۵ مسجد در کل استان و ۱۶ مسجد در مرکز استان نماز صبح برگزار می‌شد.

عبدی با اذعان به فعالیت دو هزار و ۳۰۰ مدرسه در سطح استان ادامه داد: در هزار و ۱۵۰ مدرسه نماز جماعت برگزار می‌شود که در ۳۲۱ مدرسه نماز جماعت به واسطه امام جماعت اقامه می‌شود.

وی به برگزاری نماز جماعت در ۵۹۶ مورد از ادارات استان اشاره کرد و افزود: از این تعداد ۳۰۹ اداره نماز خود را با محوریت امام جماعت برگزار می‌کنند.

مدیر ستاد اقامه نماز استان به فعالیت ۳۸ نمازخانه بین‌شهری نیز اشاره کرد و گفت: دو نمازخانه نیز در دست احداث است و در عین حال پنج نمازخانه به عنوان نمازخانه نمونه انتخاب شده‌اند.