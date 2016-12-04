۱۳ درصد از وقف های جدید کشور مربوط به خراسان رضوی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد احمدزاده، صبح یکشنبه در یکصد و چهل و هفتمین جلسه علنی چهارمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد در نطق پیش از جلسه که در تالار شهر برگزار شد، ، اظهار کرد: وقف امر بسیار پسندیده ای است و یکی از امامان معصوم در این زمینه میفرماید؛ انسانی که از این دنیا می‌رود بهره‌ای ندارد مگر اینکه صدقه جاریه‌ای را بدهد، فرزند صالحش برای او دعا کند و علمی را از خود به جا بگذارد.

وی با اشاره به اینکه رسول اکرم (ص) پس از تشکیل حکومت اسلامی موقوفات زیادی را انجام دادند و ائمه اطهار نیز این روش را ادامه دادند، تصریح کرد: مسلمانان با وقف قنات‌ها، مساجد، حسینیه‌ها و حوزه‌های علمیه این فرهنگ را گسترش دادند و در دهه آخر صفر شاهد اسکان زائران در همین مساجد و حسینیه‌ها که اغلب وقف بودند، بودیم.

مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی ادامه داد: اگر می‌خواهیم وقف در خدمت جامعه باشد باید به نیت واقف کمک کنیم و از آن در خدمت شهرداری و شهر بهره کافی و وافی را ببریم.

وی با بیان اینکه شهرداری مشهد در سال گذشته و سال جاری به همراه آستان قدس رضوی و اداره اوقاف در اربعین کار بسیار پسندیده ای انجام داده و مردم نیز در این راستا همکاری خوبی از خود نشان دادند، گفت: مشهدالرضا مانند یک جهانشهر می‌تواند از طریق وقف بسیاری از کارهای شهری را انجام دهد، مانند کار بسیار زیبایی که در راهپیمایی اربعین انجام شد.

حجت الاسلام احمدزاده اضافه کرد: در اربعین سال جاری شهرداری، آستان قدس رضوی و اداره اوقاف در عراق موکب‌هایی را احداث کردند، اما این موکب‌ها درصد بسیار کمی از کمک‌ها و موکب‌های مردمی بود که نشان دهنده پشتوانه وقف است.

وی با اشاره به اینکه امسال در کشور هزار و ۴۴۲ وقف جدید صورت گرفته است که ۱۳ درصد از آن مربوط به خراسان رضوی است، عنوان کرد: برای ترویج فرهنگ وقف و شهادت وقفی نداشتیم که پس از تشکیل کمیته فرهنگ وقف و شهادت، بسیاری از ایثارگران در این خصوص با ما همکاری کردند.

مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی افزود: برای ترویج فرهگ وقف باید دو کار صورت گیرد که ابتدا احترام به وقف است وبعد از آن بزرگان و مسئولین باید در این امر پیشتاز باشند زیرا « الناس علی دین ملوکهم» یعنی مردم به بزرگان و فرهیختگان خود نگاه می‌کنند.