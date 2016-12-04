به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان صبح یکشنبه در چهاردهمین نشست روسای دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و پارک علمی و فناوری که در مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی مشهد برگزار شد، با بیان اینکه از ظرفیت هفته پژوهش در راستای تجاری سازی ایده‌ها می‌توان بهره برد، اظهار کرد: هفته پژوهش فرصتی مناسب برای آشنایی سازمان‌ها و موسسات با اقدامات و فعالیت‌های پژوهشی است.

وی در رابطه با هفته پژوهش و برنامه‌هایی که در این زمینه برگزار می‌شود، افزود: به مناسبت هفته پژوهش، با هماهنگی بین بخش‌های دولتی، خصوصی و دانشگاهی در خراسان رضوی نمایشگاه واحدی برپا می‌شود.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه هماهنگی بین بخش‌های مختلف در راستای حل مشکلاتی که در خراسان رضوی وجود دارد الزامی است، تصریح کرد: اخیرا در حوزه آب، صنعت و افزایش بهره‌وری اقدامات موثری از طرف دانشگاه‌ها صورت گرفته که با همکاری همه جانبه دستگاه‌ها، این مسائل حل می‌شود.

وی با بیان اینکه موسسات و شرکت‌های دانش بنیان در حوزه علمیه و در کنار سایر دانشگاه‌ها، در زمینه علوم انسانی حضوری فعال دارند، ادامه داد: امسال با همکاری همه جانبه سازمان‌ها و موسسات، نمایشگاه هفته پژوهش برگزار می‌شود تا از ظرفیت پژوهشگران و فرصت‌های علمی به صورت مناسب استفاده شود.