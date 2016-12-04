به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه ۳۲ نقاشی آبرنگ که کوچک ترین آنها ۵۰×۳۵ و بزرگ ترین آنها ۷۰×۵۰ سانتی متر است از ۲۵ هنرجو در کنار سه نقاشی آبرنگ از بهمن نیکو که دو اثر آن از طبیعت به صورت رئال و دیگری در فضایی سوررئال کار شده روی دیوار آویخته می شوند.

این هنرجویان که بین ۲ تا ۱۱ سال نزد بهمن نیکو دوره های مربوط به نقاشی آبرنگ را گذرانده اند برای نخستین بار در کنار استاد خود آثارشان را به نمایش می گذارند.

در این نمایشگاه نقاشی های آبرنگ از معماری های قدیمی ایران، درهای قدیمی که با عناصر دیگر تلفیق شده اند، نگاهی به طبیعت در فصول مختلف، ماشین های قدیمی، آثاری انتزاعی و ... به تماشا گذاشته می شود.

گیلدا اربابی، زهرا امینیان، زهره حیدریان، گلشن حامدی، طناز حسن زاده، نسرین حسینی، سعیده خاقانی، نسترن سیدرضایی، نازنین شیرخانی، مریم شیجونی، فرنوش دولتی، مهسا دادفر، پرستو دادور، غزاله صالحی، مهتاب طبیبیان، مهسا غفاری، فاطمه عارف نظری، شکوفه فلاحی، الهام ولایتی، موژان ورجاوند، پژمان واحدی، مریم نور، منصوره ناصری، سحر نوروزی، شهرزاد طهرانی ۲۵ هنرجویی هستند که آثارشان را در کنار بهمن نیکو در معرض نمایش قرار می دهند.

نمایشگاه نقاشی آبرنگ «با نگاهی دقیق تر» تا ۳۰ آذرماه در گالری شکوه برپا خواهد بود و علاقه‌مندان می‌توانند از این نمایشگاه شنبه تا چهارشنبه ساعات ۱۶ تا ۲۰ و جمعه‌ها ساعات ۱۶ تا ۲۱ (گالری پنجشنبه ها و تعطیلات رسمی تعطیل است) در گالری شکوه واقع خیابان فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان امیر نوری، پلاک ۱۹ دیدن کنند.