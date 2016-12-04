تماشاخانه ها روزهای پرکاری تجربه می کنند/در مسیر« شیراز بارسلون»

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان پذیرفتن ماه های محرم و صفر گروه های نمایشی جنب و جوش دوباره ای یافته و از روز ۱۱ آذر جاری کلید این جریان را نمایش «شیراز بارسلون» به نویسندگی و کارگردانی مجید مقدم در تماشاخانه استاد سپاسدار زد.

مجید مقدم با اشاره به اینکه دستیار کارگردان «شیراز بارسلون» علی فرزانه، مدیر صحنه فرنوش ترک زاد، اجرای نور و صدا علی آرامشی فرد، طراح گرافیست پیمان زبرجدی است، گفت: ساخت تیزر علی آرامشی فرد، پیمان زبرجدی، ساخت دکور قاسم عاطفی، ضبط صدا استودیو وان، عکاس محمد رزمجو و فائزه غیثی، مدیر اجرایی و روابط عمومی را فریال سنگری تشکیل می دهند که کاری از "گروه تئاتر چفت" است.

مجید مقدم از کارهای آینده گروه تئاتر چفت نام برد و افزود: «پنجاه و چهارمین سالگرد تولد خسرو مرادی» کاری از آرمین حمدی پور، یکم تا بیستم دیماه ٩٥ در تماشاخانه استاد سپاسدار و همچنین، «دوزیست» کاری از پیمان زبرجدی، بیست و یکم دی تا یازدهم بهمن ٩٥، نیز در تماشاخانه استاد سپاسدار برکف صحنه اجرا می شود.

تئاتر یاد شده، قصه تراژیک خانواده تیمسار مشتاق است که عشق فوتبال اند. خانه مشتاق را در یکی از خیابان های شیراز می خواهند بکوبند و جایش آپارتمان بسازند و این وسط رونالدو به واسطه پسر کوچکتر آقای مشتاق دارد دلالی می کند تا یک چیزی نصیبش شود.

این درحالیست که پس از چندی تماشاخانه شهر کتاب شیراز هم به جمع سالن های تئاتر پیوسته و آنگونه که سیاوس صفری نژاد می گوید: تئاتر «هبوط» از ۱۷ تا ۲۷ آذرماه ۹۵ در ساعت ۷ شب در محل تماشاخانه شهر کتاب واقع در معالی آباد ابتدای خیابان پزشکان نمایش یاد شده اجرا می شود.

این فعال تئاتری شیراز عنوان می کند: شکل گیری این اثر از آنجایی شروع شد که گروه موسیقی «طرب» به سرپرستی مهدی بناکار طرحی را با همفکری هنرمند موفق در عرصه موسیقی مهدی لیاقت اندیشیده و باتفاق یکدیگر آهنگ آنرا با نوای دلنشین سازهای اصیل ایرانی ساخته و با دیگر اعضای گروه طرب این اثر موسیقایی خود را آماده ساختند و در آن مرحله تلفیق موسیقی و حرکت را به من پیشنهاد دادند. من نیز از این همراهی موسیقی و حرکت استقبال و ضمن طراحی حرکات و کارگردانی بخش نمایش باتفاق بازیگران بسیار توانمندم در حرکات نمایشی طرح مربوطه را بصورت یک داستانی عرفانی بدون کلام درآورده و بگونه ای به مرحله اجرا رساندیم که در هر کشور و با هر زبانی ، داستان را متوجه شوند.

در تئاتر «هبوط» همه چیز از آنجایی شروع می شود که انسان بدلیل نافرمانی، از عرش به فرش نزول می یابد و در زمین به منیت می رسد، اما پس از کشمکشها و پی بردن به ضعفهایش، متوجه حقیقت شده و آنگاه است که خود را در قعر و در پایین ترین مرحله حس می کند، در آنجاست که به تقدس می رسد و از فرش به طرف عرش صعود می کند.

در این اثر هنری، موسیقی سنتی ایرانی و خصوصا سازهای کوبه ای و زورخانه ای به همراه حرکات نمایشی بازیگران، حسی را به تماشاگر القا می کند که گویی این ارتباط عرفانی با نوای شگفت انگیز ساز های ایرانی به تکامل می رسد.

از سویی تماشاخانه استاد هودی که یکی از قدیمی ترین سالن های سرپا و شلوغ تئاتر شیراز به شمار می رود میزبان اجرای تئاتری به نام «والس تصادفی» به کارگردانی رعنا شبانکاره است که از چهاردهم آذر آغاز شده و به مدت دو هفته برکف صحنه اجرا می شود.

نویسنده این نمایشنامه ویکتور هایم، تهیه کننده ناصر شبانکاره، بازیگران آرمین حمدی پور، نگین تهمتن هستند.

نمایش «والس تصادفی» روایت زنی ست که بعد از مرگ به عالم برزخ رفته و وارد یک بازی اجباری با فرشته مسوول می شود، اما آن بازی هیچ قاعده و قانونی ندارد ...این نمایش برنده ی چهار جایزه از هفتمین جشنواره تئاتر دانشجویی نما شد.

این تئاتر، جایزه دوم کارگردانی، دوم بازیگری زن و همچنین برنده جایزه دوم بازیگری مرد و برنده جایزه برتر طراحی نور در جشنواره یاد شده است.

از سویی از اول دی ماه نیز تماشاخانه های استاد هودی و استاد سپاسدار به میزبانی از دو اثر برگزیده بیست و هفتمین جشنواره تئاتر استان فارس می پردازند. بدین ترتیب که از ۱ تا ۲۰ دی تئاتر «چند روایت نامعتبر از آنچه نمی دیدیم» نوشته رضا گشتاسب به کارگردانی محمدهادی هاشم زاده از ساعت ۱۸ و سی دقیقه در سالن استاد هودی اجرا دارد و همزمان با آن، «پنجاهمین سالگرد تولد خسرو مرادی» دیگر برگزیده جشنواره تئاتر فارس به نویسندگی و کارگردانی آرمین حمدی پور در سالن استاد سپاسدار روی صحنه می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، افزون بر برنامه «چهارشنبه های تئاتر» که هر هفته در کافه کتاب تالار حافظ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در ساعت ۱۸ برگزار می شود، هفته جاری نمایش «آدم هـا» با نویسندگی بهنام چارئی و هدایت امید اکبری، سه شنبه ١٦ آذر ماه جاری در محل کافه آیفت، خوانش و بخشی از در آمد آن صرف امور خیریه خواهد شد.