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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۹

تحولات فلسطین؛

یورش صهیونیستها به کرانه باختری/چندین فلسطینی بازداشت شدند

یورش صهیونیستها به کرانه باختری/چندین فلسطینی بازداشت شدند

نظامیان رژیم صهیونیستی ضمن یورش به مناطق مختلف کرانه باختری، شماری از شهروندان فلسطینی را بدون تفهیم اتهام بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «وفا»، اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه شهروندان فلسطینی همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این اقدامات، نظامیان صهیونیست به مناطق مختلف کرانه باختری یورش بردند.

نیروهای صهیونیست در این حمله، منازل شهروندان فلسطینی را مورد هجوم قرار دادند.

رسانه های عربی اعلام کردند که صهیونیست ها در این حمله شماری از شهروندان فلسطینی را بدون تفهیم اتهام بازداشت کردند.

گفتنی است، طی ماه های اخیر، اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه شهروندان فلسطینی در کرانه باختری و قدس اشغالی تشدید شده است.

کد مطلب 3840172

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