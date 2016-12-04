صالحی عازم «وین» شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به منظور حضور در نشست بین‌المللی «وزرای امنیت هسته‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» در رأس هیأتی عازم وین شد.

صالحی، صبح روز دوشنبه بیانیه جمهوری اسلامی ایران در این نشست را قرائت خواهد کرد.

این نشست که اولین دور آن در سال ۲۰۱۳ توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگزار شد، ۵ لغایت ۹ دسامبر سال ۲۰۱۶ در مقر آژانس- وین برگزار می شود. دو روز اول این نشست، به قرائت بیانیه‌های رسمی کشورها اختصاص دارد و در روزهای آتی آن نشست‌های فنی- کارشناسی در حوزه امنیت هسته‌ای برگزار خواهد شد.