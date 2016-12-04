دستاوردهای پژوهش راهکاری برای تحقق اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر مرتضایی قهرودی پیش از ظهر یک شنبه در آیین افتتاح دومین جشنواره پژوهش و فناوری استان سمنان به میزبانی پارک علم و فناوری این استان در شاهرود هدف از برپایی این نمایشگاه را ترویج فرهنگ پژوهش در جامعه عنوان کرد و افزود: جشنواره پژوهش و فناوری در سطح ملی فرصتی برای بستر سازی تجاری یافته های پژوهش و فناوری، برقراری ارتباط سازنده میان پژوهشگران و فناوران دستگاه های اجرایی، طرح نیازها و ثبت سفارشات تحقیقاتی، آشنایی با آثار چاپ شده جدید، طرح سوالات و ابهامات جدید، بهره گیری از ایده های نو، یاری رساندن به شرکت های دانش بنیان و تعامل پایدار میان عرضه کنندگان و بهره بردارن دستاوردهای پژوهشی به شمار می رود.

وی با بیان اینکه دانایی محور توانایی است و استان سمنان در امر پژوهش به لحاظ داشتن ظرفیت دانشگاهی در کشور پیشگام است، افزود: ۲۵ آذر ماه در تقویم کشوری به نام پژوهش و فناوری نامگذاری شده چرا که تاثیر پژوهش در تحولات هر کشوری نقش انکار ناپذیری است و در جهان امروز پیشرفت و توسعه کشور در سایه علم و دانایی استوار قلمداد می شود.

پرسش صحیح اساس پژوهش است

رئیس مرکز برنامه ریزی و توسعه فناوری اطلاعات استانداری سمنان مهم‌ترین مطلب در پژوهش را طرح درست سئوال برشمرد و گفت: امروزه در اکثر دانشگاه های مختلف دنیا قبل از آنکه به دانشجو یاد دهند چطور به سئوالات پاسخ دهند طرح مطرح کردن سئوال را به آنها آموزش می دهند چراکه معتقدند طرح سئوال درست می تواند انسان را به جواب صحیح نزدیک کند.

مرتضایی با بیان اینکه پژوهشگر فردی است که نگاهی موشکافانه به مسائل پیرامون خود دارد، تصریح کرد: برنامه ریزی در رشد و توسعه بدون پژوهش امکان پذیر نیست چراکه بدون پژوهش اقدامات ما نقش بر آب زدن و بی ثمرخواهد بود.

وی افزود: سنجش دانایی به میزان تولید و مصرف اطلاعات پژوهشی بستگی دارد و گسترش دانایی به میزان دسترسی سریع و آسان امکان پذیر است و نگاهی به بودجه ها که دولت ها در کشور های مختلف دارند و تاثیر این بودجه های پژوهشی در پایدار بودن رشد و توسعه کشورها گواه همین اهمیت به پژوهش به عنوان یک ضرورت در جامعه است.

همایش استانی هفته پژوهش با حضور ۳۰۰شرکت دانش بنیان، پژوهشگر و محقق از سراسر کشور و استان تا هفدهم آذرماه به میزبانی پارک علم و فناوری استان سمنان در شاهرود برقرار است.