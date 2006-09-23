پرسش "مهر" ؛ راهكارهاي تحقق مهرورزي و موانع آن

به گزارش خبرنگار سياسي" مهر"، محمود احمدي نژاد رئيس جمهور كه صبح امروز در آيين گشايش سال تحصيلي 86-85 در دبستان پسرانه شاهد كوثر سخن مي گفت ،‌‌ اظهار داشت : سال گذشته محور پرسش مهر عدالت بود و سوال امسال ما درباره محبت و مهرورزي و نقش آن در ايجاد جامعه پيشرفته انساني است.

وي افزود: امروز جهان تشنه عدالت و مهرورزي است و جوامع به خاطر فقدان مهرورزي در حال از هم پاشيدگي هستند.كينه توزي ها، جنگجويي ها و سلطه طلبي ها و غرور ها و دوري از محبت و عشق ورزي به مردم بسياري از نقاط جهان را به جهنمي سوزان تبديل كرده است.

رئيس جمهور تصريح كرد : ملت ما علاوه بر آن كه پرچمدار توحيد و عدالت است پرچمدار مهرورزي نيز هست و بدنبال تحقق يك جامعه متعالي است.

احمدي نژاد گفت : جامعه متعالي جامعه اي است كه در آن همه اعضاي جامعه همديگر را دوست دارند و به سرنوشت يكديگر علاقمند بوده و نسبت به هم دلسوزند. جامعه متعالي جامعه اي است كه از ويژگي هاي بهشت الهي برخورداراست.

وي با تاكيد بر اينكه پيامبر بزرگ اسلام (ص) پرچمدار عشق و مهرورزي بود خاطرنشان كرد: ملت ايران به عنوان پيروان آن حضرت پرچمدار مهر و عشق ورزي و اكنون دانش آموزان عزيز ما بگويند كه نقش مهرورزي در پيشرفت و تعالي جامعه ، برپايي عدالت، ايجاد وحدت اتحاد بين امت و ايجاد جامعه پيشرفته و نمونه چيست؟ چگونه همديگر را دوست داشته باشيم ، موانع محبت و مهرورزي چيست و چه كساني نمي خواهند دوست، يار و عاشق يكديگر باشند.