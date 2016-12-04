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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۱۴

استاندار اردبیل:

برکات نماز برای کاهش آسیب‌ها در جامعه به کار گرفته شود

برکات نماز برای کاهش آسیب‌ها در جامعه به کار گرفته شود

اردبیل- استاندار اردبیل خواستار به کارگیری برکات نماز برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش پیش از ظهر یکشنبه در دومین اجلاس استانی نماز در اردبیل تصریح کرد: نمازخواندن دستور خداوند برای یادآوری اوست و در واقع به واسطه نماز انسان خدا را و خداوند انسان را یاد می‌کند.

وی افزود: البته این به این معنی نیست که خداوند در غیر نمازخواندن بنده خود را یاد نکند بلکه نماز فرصتی برای ارتباط قلبی با خداوند است و غفلت از آن خلائی در زندگی انسان به وجود می‌آورد که هیچ گشایش مالی و اقتصادی نمی‌تواند آن را جبران کند.

استاندار اردبیل متذکر شد: خداوند در آیات خود عنوان کرده که هر کس از یاد خدا و نمازخواندن غفلت کند شیطانی به وی گمارده می‌شود و اهمیت نماز ارتباط‌گیری عاشقانه و عارفانه با خداوند است.

به گفته خدابخش در روایات متعدد از جمله علائم یک مؤمن برخواستن برای نماز شب عنوان شده است و در سیره بزرگان و ائمه اطهار (ع) بارها به اهمیت و ضرورت نماز تأکید شده است.

وی با تأکید به اینکه فرد نمازخوان خوش‌رو و آرام بوده و هیچ‌گاه افسرده نمی‌شود، ادامه داد: در واقع فرد نمازگزار هیچ‌گاه غیبت نکرده و بدگو نیست و خداوند با نماز اطمینان قلب برای فرد به وجود می‌آورد.

استاندار اردبیل متذکر شد: در این دنیا تنها با نماز می‌توان سلامت قلب و سلامت باطن ایجاد کرد و اگر فردی به اهمیت نماز واقف باشد، هیچ‌گاه آن را ترک نخواهد کرد.

خدابخش بخش مهمی از رسالت مدیران را ترویج نماز و فرهنگ اقامه نماز دانست و افزود: لازم است نماز در تمامی ادارات و نهادها فرهنگ‌سازی شده و برای توسعه کمی و کیفی اقامه آن اقدام شود.

کد مطلب 3840180
محمد میرزایی ناطق

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