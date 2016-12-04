به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش پیش از ظهر یکشنبه در دومین اجلاس استانی نماز در اردبیل تصریح کرد: نمازخواندن دستور خداوند برای یادآوری اوست و در واقع به واسطه نماز انسان خدا را و خداوند انسان را یاد می‌کند.

وی افزود: البته این به این معنی نیست که خداوند در غیر نمازخواندن بنده خود را یاد نکند بلکه نماز فرصتی برای ارتباط قلبی با خداوند است و غفلت از آن خلائی در زندگی انسان به وجود می‌آورد که هیچ گشایش مالی و اقتصادی نمی‌تواند آن را جبران کند.

استاندار اردبیل متذکر شد: خداوند در آیات خود عنوان کرده که هر کس از یاد خدا و نمازخواندن غفلت کند شیطانی به وی گمارده می‌شود و اهمیت نماز ارتباط‌گیری عاشقانه و عارفانه با خداوند است.

به گفته خدابخش در روایات متعدد از جمله علائم یک مؤمن برخواستن برای نماز شب عنوان شده است و در سیره بزرگان و ائمه اطهار (ع) بارها به اهمیت و ضرورت نماز تأکید شده است.

وی با تأکید به اینکه فرد نمازخوان خوش‌رو و آرام بوده و هیچ‌گاه افسرده نمی‌شود، ادامه داد: در واقع فرد نمازگزار هیچ‌گاه غیبت نکرده و بدگو نیست و خداوند با نماز اطمینان قلب برای فرد به وجود می‌آورد.

استاندار اردبیل متذکر شد: در این دنیا تنها با نماز می‌توان سلامت قلب و سلامت باطن ایجاد کرد و اگر فردی به اهمیت نماز واقف باشد، هیچ‌گاه آن را ترک نخواهد کرد.

خدابخش بخش مهمی از رسالت مدیران را ترویج نماز و فرهنگ اقامه نماز دانست و افزود: لازم است نماز در تمامی ادارات و نهادها فرهنگ‌سازی شده و برای توسعه کمی و کیفی اقامه آن اقدام شود.