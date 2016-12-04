به گزارش خبرنگار مهر، حبیب رستمی صبح یکشنبه در مراسم هفته پژوهش استان بوشهر درخصوص تبدیل پژوهش‌های دانشگاهی به فناوری اظهار داشت: ما باور نادرستی درخصوص نوآوری داریم؛ رابطه خطی در تولید فناوری وجود ندارد.

وی افزود: همپوشانی زیادی بین تحقیقات بیسیک و کاربردی وجود دارد. محققان الان به صورت سیار در بین سازمان‌های مختلف کار می‌کنند. بسیاری از نتایج غیر منتظره هستند، جهش‌های فناوری ممکن است حاصل تحقیقات بنیادین باشند یا منجر به تحقیقات بنیادین شوند.

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر با اشاره به چارگوش تحقیقاتی پاستور بیان کرد: تحقیقات می‌توانند عملیاتی و کاربردی باشند و در عین حال بنیادین باشند. در سیستم غیر خطی نوآوری هر مرحله بر مرحله قبل و بعد خود اثر دارد.

رستمی درخصوص چارچوب سیاست‌گذاری در دانشگاه‌ها برای بهبود تولید فناوری و نوآوری گفت: در بسیاری از کشورها سیاستگذاران قوانینی را در راستای تسهیل تجاری سازی دستاورهای پژوهشی وضع می‌کنند. دو ره‌یافت در این خصوص وجود دارد، یا سیاستگذاری پایین به بالا است و یا بالا به پایین است.

وی ادامه داد: در سیستم از بالا به پایین قوانین و در سیستم پایین به بالا نوآورانی که صاحب دانش هستند، اثرگذار هستند.

رستمی با طرح این سوال که کدام مدل بهتر است، افزود: اگر حقوق معنوی به دانشگاه داده شود و اختراع به نام دانشگاه باشد، محیط تشویقی بهتری برای نوآور به وجود می آورد.

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر تصریح کرد: دانشگاه می‌تواند فعالیت‌های تجاری‌سازی اعضای خود را حمایت کند؛ اگر نکند نهایتا مقاله‌ای می‌شود که قابل استفاده نخواهد بود.

وی افزود: نکته مهم این است که اگر اختراع به نام دانشگاه باشد، دانشگاه در ریسک سرمایه‌گذاری مشارکت می‌کند و نوآور در محیطی پر از ریسک رها نمی‌شود. روش بالا به پایین در ایجاد انگیزه برای محققان دانشگاهی برای ورود به تجاری سازی شکست خورده است.