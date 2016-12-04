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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۵۸

وزیر ورزش و جوانان:

همه استان‌های کشور تاپایان دولت یازدهم صاحب «خانه جوانان» می‌شوند

همه استان‌های کشور تاپایان دولت یازدهم صاحب «خانه جوانان» می‌شوند

وزیر ورزش و جوانان گفت: تاکنون ۱۲ خانه جوانان در کشور ایجاد شده و تا پایان دولت یازدهم ۱۹ خانه جوانان دیگر راه‌اندازی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سلطانی فر با اعلام این خبر افزود: بازگشت خانه‌های جوانان به استان‌های ایران براساس رویکرد دولت یازدهم درخصوص رفع جوان هراسی و اعتماد به جوانان در کشور بوده است.

وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: خانه‌های جوانان محملی برای مشارکت جوانان در امور فرهنگی ، ورزشی ، علمی و زمینه ساز تحقق حضور فعالانه و موثر آنها در امور جاری کشور است.

وی جوانان را بزرگترین سرمایه و امیدآفرینان امروز و فردای کشور، نظام و ملت دانست و تاکید کرد: نباید اجازه داد در جامعه یاس و ناامیدی حاکم شود و ما با حفظ نشاط و امید برای جوانان کشورمان فرصتی بزرگ را برای عبور از مشکلات و معضلات بدست خواهیم آورد.

کد مطلب 3840186

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