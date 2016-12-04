مردم شهرستان ازنا ۷۰۰ میلیون تومان زکات پرداخت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش زکات شهرستان ازنا با حضور رابطان، عاملان برتر زکات، خیران، مسئولان زکات شهرستان، مدیران شهرستان و استان و آحاد مردم در مصلای امام جعفر صادق(ع) شهرستان ازنا برگزارشد.

حجت الاسلام منوچهر محمدی مسئول ستاد زکات استان لرستان در این همایش به گزارش اجمالی از فعالیت های شورای زکات استان و شهرستان در زمینه کمک به نیازمندان و طرح های در دست اقدام این دبیرخانه پرداخت و گفت: کمک به رفع نیازهای ضروری جامعه از اهداف مهم کمیته امداد است وتاکید مقام معظم رهبری ایجاد امنیت اقتصادی برای اقشار کم درآمد است.

وی افزود: یکی از راه های دست یابی به این امر مهم اهتمام به فریضه واجب زکات، احیا و ترویج آن به عنوان یکی از راه های داشتن جامعه سالم و عاری از فقر اقتصادی و معنوی است.

مسئول ستاد زکات استان لرستان ضمن بیان آیات و روایاتی در بحث پرداخت و عدم پرداخت زکات از همکاری کشاورزان، عاملان، مؤدیان و مسئولان شهر به خاطر همکاری با شورای زکات شهرستان ازنا تقدیر و تشکر کرد.

حجت الاسلام محمدی یادآور شد: در شهرستان ازنا از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از هفت میلیارد و ۴۲۱ میلیون ریال زکات به صورت نقد، کالا، مستحب و سهم سادات جمع آوری شده است.

همچنین دراین مراسم ۲ هزار بروشور تبلیغاتی زکات توزیع و از عاملان برتر با اهدای لوح تقدیر و تابلو توسط رئیس ستاد زکات استان قدردانی شد.