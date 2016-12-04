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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۱

رئیس اداره اورژانس پیش بیمارستانی فوریت‌های پزشکی خبر داد:

۲۶ مصدوم و دو فوتی بر اثر تصادف و مسمومیت در اصفهان

۲۶ مصدوم و دو فوتی بر اثر تصادف و مسمومیت در اصفهان

اصفهان- رئیس اداره اورژانس پیش بیمارستانی فوریت‌های پزشکی استان اصفهان گفت: طی چند روز گذشته ۲۶ نفر بر اثر وقوع دو واژگونی و دو تصادف دچاز مصدومیت شدند.

علیرضا قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: واژگونی پارس محور داران - بوئین میاندشت سبب مصدومیت هفت نفر شامل دو کودک، دو زن و سه مرد شدند.

وی بیان داشت: همچنین بر اثر واژگونی پژو پارس در اتوبان کشوری، ۵ نفر مصدوم شدند که شامل ۴ زن و یک کودک شد که به بیمارستان الزهرا انتقال یافتند.

رئیس اداره اورژانس پیش بیمارستانی فوریت‌های‌ پزشکی استان اصفهان تصریح کرد: تصادف پراید با پراید در خمینی شهر ۷ مصدوم شامل سه زن و ۴ مرد را راهی بیمارستان کرد.

وی گفت: در اثر تصادف پراید با پژو پارس در محور اصفهان مبارکه دو دستگاه آمبولانس اعزام و هفت مصدوم شامل ۲ مرد، ۴ زن و یک کودک به بیمارستان محمد رسول الله انتقال یافت.

قاسمی همچنین به مسمومیت های ناشی از انتشار گاز co اشاره کرد و بیان داشت: استفاده از بخاری بدون دود کش در نطنز سبب مسمومیت با co و فوت دو نفر شد.

وی گفت: همچنین مسمومیت با co بر اثر نشت از بخاری گازسوز در گلدیس شاهین شهر ۵ نفر را راهی بیمارستان این شهر کرد.

رئیس اداره اورژانس پیش بیمارستانی فوریت‌های‌ پزشکی استان اصفهان گفت: مسمومیت با co بخاری گازسوز اصفهان در شهرک شهید کشوری نیز سه نفر را راهی بیمارستان کرد.

کد مطلب 3840191

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