به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش های ناشنوایان امروز یکشنبه به ریاست مسعود سلطانیفر، وزیر ورزش در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد که طی آن مصطفی کریمی با کسب ٢٢ رای از مجموع ٤٠ آرای ماخوذه به عنوان رئیس چهار سال آینده این فدراسیون انتخاب شد.

مرتضی آذرخوش، لیلا اعتماد، مهران تیشه گران، رمضانعلی دولو، رضا رودگر، حسن سلگی، مسعود فراهانی طجر، سعید کاظمی، ابراهیم کرمی، سید مصطفی کریمی و کاظم نظم‌ده، ۱۱ کاندیدای فدراسیون ورزش های ناشنوایان بودند که از میان آنها مهران تیشه گران، مرتضی آذرخوش، رضا رودگر، سعید کاظمی و لیلا اعتماد انصراف دادند.

بدین ترتیب رای گیری میان رمضانعلی دولو، حسن سلگی، مسعود فراهانی، ابراهیم کرمی، سید مصطفی کریمی و کاظم نظم ده برگزار شد که از میان آنها و از مجموع ٤٠ رای ماخوذه، به غیر از کریمی که صاحب اکثریت آرا شد، نظم ده ١٦ رای گرفت و دولو و فراهانی هم هر یک صاحب یک رای شدند!

به گزارش مهر، رباب شهریان (نماینده کمیته ملی المپیک)، شهامت عباسی (نماینده وزارت آموزش و پرورش)، مجید مسیحای اکبر (نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، علی اصغر هادیزاده (نماینده وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی)، سرهنگ محمد مؤذنی (نماینده نیروهای مسلح)، محسن کاوه (نماینده مربیان)، عزیزالله اطاعتی(نماینده داوران)، علیرضا بسیح، میثم قبشه دزفولی و مرضیه خوش احوال(نماینده ورزشکاران) و محمدرضا لوئی مقدم(نماینده باشگاه شبهای گلوبندک) و سید جلال عسگری (نماینده باشگاه شهید رضایی مجد) در مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش های ناشنوایان حضور داشتند.