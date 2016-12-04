معادن کوچک و متوسط تجمیع شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کرباسیان در نشستی خبری با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه، برنامه هایی برای سرمایه گذاری‌های جدید در بخش معدن پیش‌بینی شده است، گفت: در برنامه ششم دستیابی به رشد ۸ درصدی در سرمایه گذاری خارجی پیش بینی شده است و اعلام شده که باید ۵۰ میلیارد دلار جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم تا به اهداف برنامه ششم برسیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای ایران در بخش معدن افزود: یکی از ظرفیت های خوبی که ما داریم این است که گاز به صورت ارزان در اختیار ما قرار دارد که همین ارزش افزوده مواد معدنی ما را افزایش می دهد.

رئیس هیات عامل ایمیدرو با اعلام اینکه کشور در حوزه های فولاد، آلومینیوم، مس، روی، کورم، سنگ های تزئینی و سیمان صاحب نظر است، اظهار داشت: خوشبختانه در یکسال اخیر در مورد فلزات کمیاب هم سرمایه گذاری های خوبی انجام شده است.

کرباسیان با اشاره به رشد صادرات به کشورهای اروپایی و آسیایی، گفت: در هفت ماهه گذشته ۵۱۱ میلیون دلار صادرات در بخش مس، ۱.۶۳۱ میلیارد دلار صادرات فولاد، ۴۰۰ میلیون دلار صادرات سایر معادن و ۱۴۰ میلیون دلار صادرات در بخش آلومینیوم انجام شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه نرخ رشد کشور در سه ماهه اول امسال به ۴ درصد رسیده که در بخش معدن هم ۱۰ درصد رشد داشته است، گفت: موضوع همکاری مشترک با یکی از شرکت های برزیلی مطرح شده، همچنین در روزهای آینده برای مذاکره با چینی ها در خصوص سرمایه گذاری به این کشور سفر می کنم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر چند پروژه در دست احداث داریم، گفت: بر اساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ در بخش فولاد باید به تولید ۵۵ میلیون تن برسیم که برای آن نیاز به سنگ آهن داریم.

کرباسیان ادامه داد: در بخش صنایع فولاد نیاز به ۳۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری و در مس و آلومینیوم به ۱۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه از طرح های هفت گانه فولاد، سه طرح دیگر تا پایان امسال به بهره برداری می رسد، گفت: در بخش تیتانیوم هم که یک پروژه سی ساله بود، با یک شرکت از استرالیا- چک به توافق رسیده ایم. همچنین در بخش دریاچه قم هم با یک شرکت معتبر ایرانی- خارجی مذاکراتی را داریم.

وی در پاسخ به پرسش مهر در خصوص وضعیت تولید سنگ آهن در کشور افزود: در سال ۲۰۱۵ به دلیل افت نرخ رشد کشور چین تقاضا برای سنگ آهن کاهش یافت و برخی حوزه ها به ویژه معادن کوچک و متوسط دچار مشکل شدند زیرا قیمت تمام شده آنها سودآوری خود را از دست داد.

کرباسیان افزود: ما پیشنهاد دادیم که این معادن باید تجمیع شود تا سنگ آهن را به منابع داخلی بفروشیم زیرا با بهره برداری از کارخانه های تولیدی در کشور نیاز داخلی افزایش خواهد یافت.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص عوارض صادرات سنگ آهن گفت: تعیین عوارض نیاز به مصوبه هیات وزیران دارد که در کمیسیون ماده یک با حضور نمایندگان بخش خصوصی تعیین می شود و هنوز اقدامی در خصوص تصویب صورت نگرفته است.

وی با اشاره به برگزاری اجلاس معدن و صنایع معدنی گفت: در این اجلاس ۱۰۵ نفر از شرکت‌های خارجی از ۶۴ کشور از جمله استرالیا، کانادا، آلمان، بلژیک، ایتالیا و انگلستان حضور می یابند.

کرباسیان ادامه داد: از ایران نیز ۹۲۰ نفر از ۲۲۳ شرکت حضور دارند.