۲۶۴ نماینده خواستار اقدام متقابل دولت نسبت به نقض برجام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی ۲۶۴ نفر از نمایندگان با امضاء بیانیه ای خواستار برخورد متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اقدام سنای آمریکا نسبت به نقض برجام شدند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

در روزهای اخیر نمایندگان سنای آمریکا در یک حرکت نمایشی اقدام به تمدید قانون ظالمانه ایسا و تمدید تحریم ها علیه ملت ایران نمودند که با روح برجام در تضاد می باشد.

این در حالی است که به کرات مقامات بین المللی و حتی مسئولان آمریکائی بر انجام تعهدات ایران صحه گذاشتند.

ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی این اقدام نمایندگان مجلس سنای آمریکا را محکوم نموده و نشانگر اوج بی مسئولیتی آنها در انجام تعهدات خود می دانیم و از آنجا که در قانون اقدام مناسب و متقابل جمهوری اسلامی ایران در برجام پیش بینی لازم برای نقض برجام به عمل آمده است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی اکیداً از دولت محترم می خواهند در اسرع وقت مطابق قانون مذکور به خصوص بند ۳ و ۷ قانون اقدامات متقابل را تحقق بخشیده و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برسانند.

سرعت در اجرای قانون مذکور در شرایط مقابله با اقدامات نقضی طرف مقابل، ضروری است و از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی می خواهیم نظارت کافی در اجرای قانون مذکور را نموده و گزارش مستمر آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.