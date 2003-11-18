ناظران بازي ايران و لبنان مشخص شدند

به گزارش خبرنگار"مهر" ازسوي كنفدراسيون فوتبال آسيا ناظربازي وناظرداوري ديدار تيم ملي كشورمان مقابل تيم ملي لبنان اعلام شد. براساس اعلام اين كنفدراسيون ، ناصر الريامي ازكشورعمان به عنوان ناظراين بازي انتخاب شده است. ضمن اينكه عبدالنبي صبحي رحيم ازكشورعراق نيزبه عنوان ناظرداوري اين بازي برگزيده شده است.

ديداررفت تيم هاي ملي فوتبال ايران ولبنان روزچهارشنبه دربيروت برگزار خواهد شد.