هشدار پزشكان نسبت به آسيب هاي جسمي معلمان در كلاس هاي درس

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، حتي اگر نخواهي بوي مهر مهربان و گشوده شدن درهاي مدارس را حس كني ، فردا صداي گام هاي دانش آموزان به تو هشدار خواهند داد كه تعليم و تربيت جشن تولد ديگري گرفته و تو نيز در اين تولد مسئولي ، مسئول خود ، فرزندت و تمام آناني كه براي گسترش آموزش فرزندان من و تو "خاك تخته هاي سياه را مي خورند".

پائيز قدم زنان مي آيد اما راستي ! تويي كه بوي مهر را حس كرده اي و دانش آموزت را با هزار و يك اميد و آرزو به خانه دومش مي فرستي چقدر از غوغاي پنهان و آشكار رشته هاي در هم و برهم افكار معلمان آن سوي حياط مدرسه خبر داري.

تويي كه در خانه بزرگ آموزش و پرورش وظيفه رسيدگي به امور معلمان را عهده دار هستي ، چقدر با دردهاي اين شاغلان هميشه معترض آشنايي.

گرچه گفتن از دردهاي معلمان ديگر موضوعي نخ نما به نظرمي آيد اما آمارهاي رسمي و غير رسمي از مشكلات جديدتر اين افراد حكايت دارد ، به طوري كه يك پزشك عمومي به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، گفت: بيشترين معلمان بيمار مراجعه كننده به او ، از دردهاي يكساني رنج مي برند كه ريشه در شغل دشوارشان دارد.

دكتر نازنين شركت يگانگي در اين باره ادامه داد: مشكلات جسماني معلمان در كلاس هاي درس از گچ خوردن در پاي تابلوها آغاز شده و با مشكلات جسمي و روحي آنان پيوند مي خورد و منجر به بيماري هاي بافت ريه و درنهايت سرطان ريه و... مي شود.

وي تاكيد كرد: بيشتر اتاق هاي كوچك و بي نور و سرما گرفته اي كه كلاس درس نام دارد از استانداردهاي جهاني فاصله دارد.

يگانگي ، پوكي استخوان ، بيماري هاي قلبي ، ريوي ، به اضافه تغذيه نامناسب و مشكلات مربوط به آن را ، ازديگر عوارض اين شغل دانست و تاكيد كرد: دوري خانه معلمان از محل تدريس آنان موجب شده تا بيشتر اين افراد از غذاهاي ساندويچي غير مفيد استفاده كنند كه اين امر در دامن زدن به آسيب هاي روحي افراد نيز نقش موثري ايفا مي كند.

به گزارش خبرنگار مهر ، بيشتر والدين از معلمان انتظار دارند به جاي تدريس درس ، به تزريق آن بپردازند و اين امر خود زمينه ساز فشارهاي روحي و رواني بيشتري بر معلمان خواهد شد.

دكتر يگانگي درباره فضاي مدارس غير استانداردي كه در نتيجه وقف خانه هاي مسكوني به وجود آمده است ، گفت: اين خانه هاي بسيار كوچك كه دانش آموزان را به سختي در خود جاي داده اند داراي راهرويي تنگ و باريك و فاقد حياط و محلي براي تخليه انرژي هستند. بنابراين دانش آموزان مجبورند در كلاس هاي درس و در هنگام تدريس معلمان به فعاليت بپردازند كه اين فعاليت ها بر عصبانيت و ناراحتي معلمان اضافه خواهد كرد.

اين پزشك عمومي با اشاره به بخش ديگري از مشكلات مربوط به ناتواني معلمان در تامين مايحتاج خود و اعضاي خانواده هاي شان ، افزود: نبود توانايي خريد يكي از بزرگترين عوامل اخم آلودگي معلمان در كلاس هاي درس است. بنابراين بهتراست چنانچه مسئولان دانش آموزان را آينده سازان كشور مي دانند ، در بهبود بخشيدن به اوضاع اوليه معلمان تلاش كنند.

به گزارش خبرنگار مهر ، استرس هاي حاصل از شلوغي كلاس درس و شيطنت دانش آموزان روي ديگر سكه است كه در بسياري از موارد منجر به بالا رفتن چربي خون و ايجاد تپيش قلب براي معلمان خواهد شد.

دكتر داريوش جاويدي در گفتگو با مهر دراين باره تاكيد كرد: خواب كافي در طول شبانه روز اثر فوق العاده مهمي بر بالا بردن صبر معلمان و نشاط بخشيدن به روح و جسم آنان دارد. بنابراين خوردن شام سبك و خواب راحت در كاهش اين نوع استرس ها مفيد است.

استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران ، استدلال گروهي از افراد را كه پلو و خورشت را به عنوان شام هاي دور همي بر مي گزينند ، نادرست دانست و بر ورزش روزانه و خوردن صبحانه كامل معلمان تاكيد كرد.

اين جراح قلب با تا كيد بر ورزش افراد قبل از زمان حضور در كلاس هاي درس ، خاطر نشان ساخت: اخم آلودگي معلم بر روحيه دانش آموزان تاثير گذاشته و همين امر شرايط غير قابل تحملي در كلاس هاي درس ايجاد مي كند و اين در حالي است كه معلمان مي توانند در حين انجام تكليف و يا مثلا ديكته نوشتن دانش آموزان ، حداقل 20 دقيقه در طول كلاس قدم زده و ضمن پرهيز از صاف ايستادن ، مرتبا عمل تنفس را انجام داده و به جسم و روح خود و شرايط كلاس نشاط هديه دهند.

جاويدي ، ماه مبارك رمضان را فرصتي براي زود بيدار شدن و زود خوابيدن افراد دانست و افزود: معلمان و دانش آموزان پس از اين ايام مي توانند برنامه غذايي خود را طوري طراحي كنند كه در طول روز هر دو ساعت يك بارغذاي مقوي مصرف كنند و هيچ گاه شكم آنان گرسنه نماند ، چرا كه به اين ترتيب معده از پذيرفتن هر نوع غذاي غير مفيد پرهيز خواهد كرد.

دكتر جمشيد نصيري ، جراح و متخصص آندوسكوپي دستگاه گوارش نسبت به ناراحتي هاي گوارشي معلمان هشدار داد و افزود: مصرف بيش از حد غذاهاي ناسالم و غير طبيعي در بين ساعت هاي تدريس ، دستگاه گوارشي معلمان را تهديد كرده و مي تواند منجر به بروز بيماري هاي خطرناك شود.

وي با توصيه بر مصرف خرما ، ميوه و شير در زنگ هاي تفريح ، به معلمان هشدار داد: تغذيه نامناسب در دراز مدت به ويژه براي معلمان زن ، عواقب خطرناكي به دنبال دارد.

نصيري ، وجود رطوبت و نم ديوارهاي كلاس را به علاوه نبود اتاق هاي استراحت براي معلمان دليل خستگي هاي مزمن اين دسته از شاغلان اعلام كرد و گفت: مديران با درست كردن اين نوع اتاق هاي استراحت و ترتيب استفاده از غذاي گرم در مدارس مي توانند در كاهش آسيب هاي جسماني معلمان تاثير گذار باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، ايستادن هاي مدت دار منجر به كمر درد ، پا درد ، بالا رفتن فشار خون ، نرسيدن خون به مغز ، درد زانو ، مچ ، انگشتان و دردهاي طولاني معلمان شده و خواهند شد و سلامت استخوان هاي اين افراد را تهديد مي كند.

همچنين ذرات ريز موجود در گچ و تخته پاك كن كلاس هاي درس مي تواند منجر به بيماري هاي تنفسي فوقاني معلمان شود و بر اساس يافته هاي علمي ، استفاه مكرر از گچ و تخته پاك كن را در مورد معلماني كه مستعد بيماري هاي تنفسي هستند ، آسيب زا بوده و مربيان تعليم و تربيتي بايد با چك كردن ظرفيت هاي تنفسي خود ، از مبتلا شدن به بيمارهاي كوچك و بزرگ تنفسي پيشگيري كنند.

در هر حال مشكلات ريز و درشت مربوط به حرفه مقدس معلمي ، نشان از آن دارد كه مهر مهربان مي تواند آغازگر مشكلات جسماني نامهرباني براي اين زحمت كشان جامعه باشد. بنابراين بد نيست اين باردانش آموزان ، والدين و مسئولان آموزشي با نگاهي ديگر بر آسيب هاي اين شغل ، در تغيير برخوردهاي خودخواهانه تجديد نظري داشته باشند و در جهت كاهش بيماري هاي مربوط اين شغل ، قدم هايي بردارند.