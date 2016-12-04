به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان سید جواد رضوی با بیان اینکه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان در ۶ ماهه اول سال جاری ۵ نوبت تشکیل جلسه داده است افزود: در سال ۹۴ که تنها هفت جلسه ستاد برگزار شد، موضوع آسیب های اجتماعی، اوقات فراغت بیشترین سهم را داشت و پس از آن اشتغال جوانان، هویت و مشارکتهای اجتماعی و بیان گزارشهای ستادی، استانی و شهرستانی با حضور استانداران و دستگاه های عضو ستاد در سطح معاونین دستگاه ها مطرح شده است.

وی ادامه داد: در سال ۹۵ با بررسی عملکرد کارکردهای ستاد ملی ساماندهی امور جوانان در سنوات گذشته، دسته بندی موضوعی انجام دادیم که به چه موضوعاتی با چه اولویت‌هایی بپردازیم.

مدیر کل ساماندهی امروز جوانان با بیان اینکه در ۶ ماهه اول سال ۹۵ موضوع آسیب‌های اجتماعی بیشترین سهم را در بررسی و مصوبات به خود اختصاص داده تصریح کرد: یافته‌های پژوهشی در حوزه جوانان، اشتغال، کارآفرینی و گزارش عملکرد اعضای ستاد، ازدواج و خانواده از دیگر موضوعاتی است که در سال جاری به آنها پرداخته شده است.

وی با اشاره به نظمی که در برگزاری جلسات ستاد ساماندهی داده شده است و حضور موثر استانداران و فرمانداران در ستادهای استانی و شهرستانی، گفت: در شش ماهه نخست سال جاری ٨٣٥ ستاد ساماندهی استانی و شهرستانی برگزار شده است.

رضوی در خصوص برنامه های ستاد ملی ساماندهی امور جوانان برای ۶ ماهه دوم سال نیز اظهار کرد: پیش بینی کردیم به موضوعاتی از قبیل فضای مجازی، سیاستهای ابلاغی خانواده توسط مقام معظم رهبری، برنامه سلامت و اشتغال جوانان، اقتصاد مقاومتی و گزارش های ملی وضعیت جوانان که در دست تدوین است به بحث و تبادل نظر گذاشته شود.

وی در ادامه سخنانش به جایگاه ستاد ساماندهی اشاره کرد و افزود: در واقع جایگاه ما هماهنگی، سیاستگذاری و استفاده از ظرفیت همه دستگاههایی است که عضو ستاد هستند و هر آنچه که انجام شده در واقع اسیب شناسی شده است.

مدیر کل ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: برای دست یابی به نتیجه مطلوب ابتدا سطح اعضای شرکت کننده در این ستاد ها را مورد بررسی دقیق قرار دادیم و با توجه به اینکه آیین نامه ها و مصوبه های شورای عالی جوانان برای همه سطوح از نمایندگان دستگاههای به عنوان عضو ستاد ملی ساماندهی امور جوانان تعیین شده بود این موضوع را به طور جدی دنبال کردیم. دراین جا لازم است بگویم که دستگاه ها هم همکاری بسیارخوبی با ما داشتند.

وی افزود: همچنین برای استفاده از ظرفیتها و هماهنگی بیشتر با سایر دستگاهها عملکرد و مشارکت نمایندگان دستگاهها در ستاد ملی را ا به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار دادیم و به عنوان گزارش محرمانه برای معاون اول رییس جمهوری ارسال کردیم و در پایان گزارش نیز وضعیت استانها و شهرستانها را به تحریر در آوردیم .

رضوی با اثر بخش خواندن این اقدامات اظهار داشت: با این بررسی ها، استانهایی که استاندارهایشان حتی فرصت نمی کردند به موضوع جوانان بپردازند به صورت ویژه وارد موضوعات مرتبط شده وبا حضور در ستاد، امور را پیگیری کردند و به فرمانداران شهرستانها دستورات لازم را صادر کردند.