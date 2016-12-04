نشست بصیرتی«افزایش سواد رسانه ای»در صومعه سرا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناس ارشد مدیریت فرهنگی در گفتمان بصیرتی «استفاده از رسانه و افزایش سواد رسانه ای» که صبح یکشنبه در حوزه علمیه خواهران شهرستان صومعه سرا برگزار شد، با اشاره به اهمیت این موضوع در شرایط موجود جهان، اظهار کرد: سواد رسانه به عنوان درک متکی بر مهارت بوده که براساس آن می توان انواع رسانه ها و تولیدات آنها را شناسایی و از یگدیگر تفکیک کرد.

رحمت آذرافروز هدف از سواد رسانه ای را ایجاد توانایی در افراد برای کنترل برنامه ریزی های رسانه ای عنوان کرد و افزود: افرادی که سواد رسانه ای خود را تقویت نکنند دچار جزر و مد پیام های رسانه ای می شوند و کسب این سواد کمک می کند که آگاهانه در مقابل رسانه ها قرار گیرند.

وی با بیان اینکه سواد رسانه ای دارای چهار مولفه مهم است، گفت: مولفه های شناختی، احساسی، زیبایی شناسی و اخلاقی از جمله این چهار مولفه هستند که هر کدام از آنها بر دامنه متفاوتی از درک و فهم ما متمرکز می شوند.

این کارشناس مدیریت فرهنگی به ارتباط میان میزان سواد رسانه ای و عدالت اجتماعی اشاره و خاطرنشان کرد: می توان براین اساس گفت آیا بین محتوای یک رسانه به عنوان محصول نهایی با عدالت اجتماعی رابطه ای وجود دارد یا خیر؟

آذرافروز در ادامه به ضرورت اشاعه سواد رسانه ای در بین آحاد جامعه تأکید کرد و یادآور شد: امروز در دنیایی زندگی می کنیم که خواه ناخواه در شرایط اشباع رسانه ای قرار دارد و سرشار از اطلاعات بوده و در گام نخست برای تنظیم یک رابطه منطقی و مبتنی بر هزینه و فایده با رسانه ها است.

به گفته این کارشناس، سواد رسانه ای قدرت درک مخاطبان را از نحوه کارکرد رسانه ها و شیوه های معناساز در آن ها مورد توجه قرار داده و تلاش می کند تا این واکاوی برای مخاطبان به یک عادت و وظیفه تبدیل شود.

وی با بیان اینکه سواد رسانه ای دارای سه بُعد مهم است، اظهار کرد: ارتقاء آگاهی نسبت به محتوای رسانه ها، آموزش و مهارت های مطالعه یا تماشای انتقادی و تجزیه و تحلیل های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی رسانه ها از جمله این سه بعد هستند.

آذر افروز با اشاره به دو ویژگی مهم سواد رسانه ای، پیوستار و مقوله رسانه ای و همچنین ابعاد رسانه اعم از بُعد های شناختی، احساسی، زیباشناسی و اخلاقی را دو ویژگی مهم سواد رسانه دانست که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه سواد رسانه ای برپایه اصولی استوار است، افزود: صاحبان رسانه ها و ذینفعان رسانه ای براساس این اصول سیاست ها و هدف ها را مشخص و محتوا تولید می کنند.

کارشناس ارشد مسائل مدیریت فرهنگی با تأکید برضرورت توجه ویژه بر آموزش سواد رسانه ای در ایران همانند مباحث فرهنگی و آموزشی، گفت: با توجه به شرایط روز دنیا، پیشرفت تکنولوژی به ویژه در حوزه رسانه و فضای مجازی و استفاده دشمنان از این تکنولوژی در جهت تخریب فرهنگ جامعه، باید از کودکی آموزش در حوزه سواد رسانه ای صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: باید ضمن بهره گیری از الگوهای آموزشی سایر کشورها در حوزه سواد رسانه، مدل بومی آن که منطبق و همگام با فرهنگ اسلامی -ایرانی است مورد توجه مسئولان امر قرار گیرد.