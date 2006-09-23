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۱ مهر ۱۳۸۵، ۸:۱۷

50 هزار شير گاز از پياده روهاي تهران جمع آوري مي شود

50 هزار شير گاز از پياده روهاي تهران جمع آوري مي شود

مديركل امور مقاوم سازي ستاد حوادث غير مترقبه استان تهران با اشاره اتصالات حساس شيرهاي گاز مستقر در پياده روها و تخريب زودهنگام آنها در هنگام زلزله ، از جمع آوري 50 هزار مورد از اين شيرها طي سال جاري خبر داد.

رسول آقاجانلو در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، افزود: بر اساس هماهنگي هاي به عمل آمده ميان ستاد حوادث غير مترقبه استان تهران و شركت ملي گاز ، قرار است امسال در وضعيت لوله كشي و شيرهاي گاز در تهران ساماندهي مناسبي صورت گيرد.

وي گفت: بر اين اساس سيستم لوله كشي گاز در برخي مناطق تهران در سال جاري تعويض و يا بازسازي خواهد شد.

به گفته مديركل امور مقاوم سازي ستاد حوادث غير مترقبه استان تهران ، تا پيش از اين همه تصور مي كردند كه به هنگام زلزله بايد جريان گاز از تمام شهر قطع شود اما مسئولان شركت ملي گاز بر اين باورند كه پس از وقوع زلزله ، فقط مناطقي كه دچار تخريب جدي شده اند به طور اتوماتيك جريان گاز از آن مناطق قطع خواهد شد. در اين صورت ديگر مناطقي كه تخريب جدي در آنجا صورت نگرفته باشد مي توانند از گاز استفاده كنند.
کد مطلب 384021

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