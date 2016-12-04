به گزارش خبرنگار مهر، معاون پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه به حضور ۴۳ غرفه از ۷۰ شرکت و واحد فناور اشاره کرد.

محمد نریمانی با تأکید به اینکه در این نمایشگاه شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز رشد، پارک علم و فناوری ادارات کل و دانشگاه‌های استان حضور دارند، اضافه کرد: این نمایشگاه فرصتی را برای آخرین یافته‌های علمی و پژوهشی این مراکز فراهم می‌سازد.

وی با تأکید به اینکه در این نمایشگاه طرح جهاد علمی برگزار می‌شود، اضافه کرد: در واقع این طرح فراخوان ایده‌های برتر برای آشنایی با مرکز رشد دانشگاه است.

معاون پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی به برگزاری این طرح در روز ۱۵ آذرماه اشاره کرد و گفت: زمان نمایشگاه از ۱۴ تا ۱۷ آذرماه پیش بینی شده و علاقه مندان می‌توانند از ساعت ۹ الی ۱۲ قبل از ظهر و ۱۴ الی ۱۷ بعدازظهر جهت بازدید به نمایشگاه مراجعه کنند.

به گفته نریمانی در مراسم اختتامیه این نمایشگاه از پژوهشگران برتر استان تجلیل به عمل خواهد آمد.