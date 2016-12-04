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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۴۹

با حضور نهادهای آموزشی و پژوهشی؛

نمایشگاه توانمندی‌های پژوهشی و فناوری اردبیل گشایش یافت

نمایشگاه توانمندی‌های پژوهشی و فناوری اردبیل گشایش یافت

اردبیل – با حضور نهادهای آموزشی و پژوهشی هفدهمین نمایشگاه توانمندی‌های پژوهشی و فناوری و فن بازار اردبیل در محل سالن تربیت‌بدنی دانشگاه محقق اردبیلی گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه به حضور ۴۳ غرفه از ۷۰ شرکت و واحد فناور اشاره کرد.

محمد نریمانی با تأکید به اینکه در این نمایشگاه شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز رشد، پارک علم و فناوری ادارات کل و دانشگاه‌های استان حضور دارند، اضافه کرد: این نمایشگاه فرصتی را برای آخرین یافته‌های علمی و پژوهشی این مراکز فراهم می‌سازد.

وی با تأکید به اینکه در این نمایشگاه طرح جهاد علمی برگزار می‌شود، اضافه کرد: در واقع این طرح فراخوان ایده‌های برتر برای آشنایی با مرکز رشد دانشگاه است.

معاون پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی به برگزاری این طرح در روز ۱۵ آذرماه اشاره کرد و گفت: زمان نمایشگاه از ۱۴ تا ۱۷ آذرماه پیش بینی شده و علاقه مندان می‌توانند از ساعت ۹ الی ۱۲ قبل از ظهر و ۱۴ الی ۱۷ بعدازظهر جهت بازدید به نمایشگاه مراجعه کنند.

به گفته نریمانی در مراسم اختتامیه این نمایشگاه از پژوهشگران برتر استان تجلیل به عمل خواهد آمد.

کد مطلب 3840218
محمد میرزایی ناطق

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