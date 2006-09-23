كمترين و بيشترين آمار سزارين در سيستان و بلوچستان و اصفهان

پروين جليلوند در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، افزود: پايين بودن آمار سزارين در برخي استان ها نشان دهنده عدم تمايل زنان به انجام زايمان به روش سزارين نبوده ، بلكه ممكن است امكانات پزشكي در اين استان ها كم بوده است. بنابراين بيشتر زايمان ها به روش طبيعي صورت گرفته باشد.

وي اظهار داشت: تا كنون دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور آمارهاي سزارين در شهرستان هاي تحت پوشش خود را به وزارت بهداشت اعلام كرده اند كه شامل سزارين هاي ثبت شده در دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران با ميزان 9/52 درصد ، شهيد بهشتي 7/57 درصد ، تهران 52 درصد ، اصفهان حدود 1/61 درصد ، آذربايجان شرقي 2/42 درصد ، اردبيل 1/43 درصد است.

كارشناس اداره سلامت جمعيت و خانواده افزود: ايلام 50 درصد ، بوشهر 3/57 درصد ، چهارمحال و بختياري 42 درصد ، رفسنجان 9/45 درصد ، سمنان 52 درصد ، شاهرود 7/48 درصد ، قزوين 43 درصد ، قم 48 درصد ، گيلان 64 درصد ، مازندران 55 درصد ، مركزي 42 درصد و يزد 44 درصد است.

وي تصريح كرد: بر اساس استانداردهاي جهاني بهداشت ، ميزان سزارين در هر كشور بايد 10 تا 15 درصد مجموع زايمان ها باشد كه اين ميزان به علت وجود شرايط مداخله اي پزشكي نياز آن ضروري مي شود. بنابراين در صورتي كه آمار بيش از استاندارد جهاني باشد ، نشان دهنده اين است كه در اين كشورها مشكل وجود دارد.

جليلوند گفت: وزارت بهداشت بررسي هاي جديدي در نظر گرفته تا از پزشكاني كه سزارين را تجويز كرده اند اطلاعات لازم در مورد ضرورت سزارين نظير وجود مشكلات جنيني ، مشكلات مادر و وجود 2 قلويي و چند قلويي كه هم اكنون بيشتر مشاهده مي شود را تا پايان سال جمع آروي كرده و با بررسي نتايج در صورت انتشار ، آن را سال آينده اعلام كند.