ایران خواستار همکاری روسیه در بزرگراه ارتباطی ایران - اروپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد آذری جهرمی با اسماعیل اُف معاون وزیر مخابرات و ارتباطات جمعی روسیه که در رأس یک هیأت بلند پایه متشکل از ۲۶ نفر از دست اندرکاران فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش خصوصی و دولتی روسیه به ایران سفر کرده است، دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، آذری جهرمی با اشاره به همکاری های دو کشور خواستار افزایش این همکاری ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات شد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به جایگاه ممتاز و نقش ژئوپلیتیک ایران در ترانزیت ارتباطات بین الملل برای بازار بزرگ آسیای جنوب شرقی، بر سه مزیت مهم مسیر ترانزیت ایران یعنی کیفیت بالاتر به واسطه کاهش زمان تأخیر، قیمت ارزان تر و کاهش زمان رفع خرابی تأکید کرد و گفت: این مزیتها بر جذابیت مسیر ترانزیت ارتباطات از ایران می افزاید.

معاون وزیر ارتباطات به اهمیت تفاهمات انجام شده در سفرهای گذشته مقامات دو کشور اشاره و اظهار امیدواری کرد که هر چه زودتر مقدمات عملیاتی شدن تصمیمات اتخاذ شده در این تفاهمات فراهم شود.

آذری جهرمی با اشاره به پروژه مشترک EPEG (ترانزیت ارتباطی ایران - اروپا)، خواستار همکاری بیشتر اعضای این کنسرسیوم شد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از آمادگی برای برقراری ارتباط بخش های ذیربط در ایران با شرکتهای روسی برای مذاکره در زمینه های مختلف همکاری خبر داد و گفت: صرفنظر از پروژه هایی که قابلیت اجرا توسط بخش خصوصی دارند، برخی پروژه ها تأثیر ملی دارند و باید از دیدگاه ملی به آنها پرداخته شود.

در ادامه این دیدار، اسماعیل اُف معاون وزیر مخابرات و ارتباطات جمعی روسیه نیز، مهمترین هـدف این سفر را پیگیری تواقفات انجام شده در چارچوب فعالیت های دوجانبه برای عملیاتی سازی این توافقات اعلام کرد و با اشاره به ترکیب هیات همراه خود، اظهار امیدواری کرد: با توجه به توانمندی های شرکت های روسی و سابقه همکاری های دو کشور ایران و روسیه در زمینه های مختلف، همکاری های دو جانبه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز بیش از پیش گسترش یابد.

در ادامه مراسم، هیات روسی به معرفی توانمندی ها و خدمات شرکت های روسی در زمینه های مختلف از جمله راه حلهای مربوط به مدیریت شبکه، مدیریت طیف فرکانس،تولید محتوای اینترنت، ایجاد اپراتورهای مجازی تلفن همراه، سیستمهای مکان یابی و استفاده از این سیستم ها در زمینه های مختلف از جمله حمل و نقل پرداخت و برای همکاری بیش از پیش با شرکای ایرانی اظهار امیدواری کرد.