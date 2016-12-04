زمان لازم است تا جایگاهم در تیم ملی را به دست آورم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس حسین ماهینی در رابطه با بازی در پست دفاع میانی گفت: در استقلال اهواز که بودم دفاع آخر بازی می‌کردم. پست دلخواه خود من دفاع راست است. در آن جا آزادتر هستی. اینکه برای بازی بعدی چه می‌شود، در روزهای آینده معلوم خواهد شد ولی فکر نمی‌کنم مشکلی باشد چون محمد انصاری برای این بازی مشکلی ندارد.

وی درباره شرایط تیم ادامه داد: شرایط تیم خوب است. خدا را شکر که به صدر جدول برگشتیم. مستحق چنین جایگاهی هم هستیم. تمام تلاش خودمان را می‌کنیم تا این شرایط را ادامه بدهیم و در صدر بمانیم. قطعا دنبال این هستیم که با تیم‌های دوم و سوم فاصله امتیازی ایجاد کنیم.

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس درباره انتقادهای پس از بازی با ماشین‌سازی، خاطرنشان کرد: البته در این بازی به خوبی قبل نبودیم اما آنقدر هم که گفته شد، بد نبودیم. می‌توان گفت متوسط بازی کردیم ولی با عملکردهای قبلی، توقعات به قدری بالا رفته است که اگر یک روز متوسط باشیم و نتیجه هم بگیریم، همه انتقاد می‌کنند. ما در هر بازی برای بردن وارد زمین می‌شویم. در طول هفته با این فکر تمرین می‌کنیم که باید سه امتیاز را بگیریم اما همه تیم‌ها جلوی پرسپولیس نه با صد در صد توان بلکه با دویست درصد توانشان بازی می‌کنند. خیلی از ما در هفته بعد از بازی با ما دچار مشکل می‌شوند. به خاطر همین، کسی که در پرسپولیس بازی می‌کند باید هر هفته صد در صد توانش را بگذارد و شرایط با بازی در تیم‌های دیگر فرق می‌کند. در پرسپولیس در تمام مدت تحت فشار هستید. هر بازی برای ما حکم یک فینال را دارد و هر هفته حق اشتباه ندارید.

ماهینی در رابطه با بازگشت به تیم ملی و تولد فرزندش نیز تصریح کرد: نزدیک به دو سال خیلی سخت را پشت سر گذاشتم. یک دفعه شرایط خیلی بد شد. کنترل همه چیز از دستم خارج شد ولی خودم را نباختم. همسرم در این مدت خیلی به من کمک کرد. واقعا می‌خواهم در اینجا از او تشکر کنم. در آن شرایط سخت و پر استرس، او و زندگی مشترکی که داشتیم خیلی به برگشتن من کمک کرد. همیشه با من صحبت می‌کرد و به من توان و انرژی می‌داد تا همه چیز را دوباره به دست بیاورم. بعد هم که دخترم آمد. نعمت خیلی بزرگی است. زندگی ما را متحول کرد. به قول شما قدمش خیلی هم برای من آمد داشت. دوباره به تیم ملی هم دعوت شدم. فقط امیدوارم برای او پدر خوبی باشم. الان همه چیز بعد از دو سال سختی که داشتم، عالی است. در پرسپولیس هستم، به صدر جدول آمده‌ایم و هواداران خوشحال هستند. پدر شده‌ام و به تیم ملی هم برگشته ام. برای همه اینها مبارزه کردم و از خدا می‌خواهم همین روند ادامه پیدا کند.

ماهینی در خصوص رسیدن به ترکیب اصلی تیم ملی نیز گفت: به خاطر شرایطی که پیش آمد با وجود لطف آقای کی‌روش، نتوانستم در خدمت تیم ملی باشم. بعد از اتمام سربازی هم باید منتظر گذرنامه می‌ماندم. من چهار، پنج سال در تیم ملی بودم و بعد از جام جهانی به یکباره باید کنار می‌رفتم. طبیعی است که بعد از این مدت، زمان لازم است تا بتوانم جایگاه خودم را به دست بیاورم و البته فراموش نکنید چه بازیکنان خوبی در تیم ملی داریم. به هر حال دعوت به تیم ملی بعد از این مدت خودش بسیار لذت بخش بود. قطعا باید تلاش خودم را ادامه بدهم و البته همه ما به دنبال آن هستیم که پرسپولیس در پایان فصل در جایگاه اصلی خودش قرار بگیرد تا هواداران را بعد از این سال‌های سخت، خوشحال کنیم.