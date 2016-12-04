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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۲۲

در صحن علنی مجلس مطرح شد؛

سر و صدای نماینده اصلاح طلب تهران در صحن و پاسخ لاریجانی به وی

سر و صدای نماینده اصلاح طلب تهران در صحن و پاسخ لاریجانی به وی

رئیس مجلس درباره اظهارات نماینده اصلاح طلب تهران درباره موضوع احضار وی به دادسرا گفت: اگر نکته ای دارید باید عالمانه مطرح کنید تا به کسی تهمت زده نشود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ارائه تذکر آیین نامه ای به استناد ماده ۷۵ آیین نامه داخلی مجلس نسبت به آنچه جلب غیرقانونی خود برخلاف اصل ۱۸۶ قانون اساسی از سوی دادسرا توصیف می کرد، اعتراض کرد.

وی گفت: به خاطر تذکر اینجانب به وزیر اقتصاد که درباره مبانی شرعی و قانونی حساب های قوه قضاییه تذکر داده بودم اینجانب را به صورت شبانه جلب کرده اند.

این نماینده مجلس گفت: قوه قضاییه مدعی است که من در تاریخ ۲۴ آبان امسال به رئیس قوه قضاییه تهمت زده ام؛ در حالی که من درباره مبانی شرعی و قانونی این حساب ها سوال کرده بودم.

صادقی با بیان اینکه آیا یک نماینده حق سوال ندارد، تصریح کرد: چرا رئیس مجلس از شان مجلس دفاع نمی کند؟

پس از تذکر این نماینده علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به وی گفت: همین صحبت های شما هم متناسب با روابط بین قوا نیست؛ پس از تذکری که شما در مجلس دادید، من گفتم مطالب شما را بیاورند تا بررسی کنم، که بررسی هم کردم.

لاریجانی گفت: گفته بودید که بر اساس چه قانون این پول ها به حساب شخصی رئیس قوه قضاییه واریز می شود؛ این حرف شما اتهام است! وقتی وزیر اقتصاد گفته بود که یک سایت ضدانقلاب این حرف ها را منتشر کرده انتظار نمی رفت که شما آن حرف ها را تایید کنید.

وی خطاب به نماینده تهران ادامه داد: وقتی شما با آقایان مازنی و رحیمی (نمایندگان تهران) پیش من آمدید من برای شما توضیح دادم چرا بعدا حرف تان را اصلاح نکردید!؟ اتهام زدن به دیگران آزادی بیان نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما مفتخریم که در مجلس مدرس هستیم تا از حق دفاع کنیم، خطاب به صادقی گفت: شما روحانی بوده اید، مگر در روایات نیامده است که حرمت مومن مانند حرمت کعبه است؟

لاریجانی تاکید کرد: عبارتی مانند «بازپرس بی خرد» نیز درست نیست قضات ما شریف هستند و استقلال دارند و باید به آنها احترام گذاشت اما ما هم معتقدیم که اگر کسی در شئون نمایندگی اظهار نظری کرد باید در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی شود.

رئیس مجلس با اشاره به شکایت نماینده کاشان از صادقی نماینده تهران، درباره جلب صادقی به دادسرا گفت: آقای وکیلی (عضو هیات رئیسه) همان روز با من تماس گرفت و من هم گفتم که اگر صبر کنند تا موضوع را در هیات نظارت بررسی کنیم بهتر است اما اشکالی ندارد آقای صادقی به دادسرا برود و توضیح بدهد؛ یک زمانی هم در رابطه با آقای مطهری چنین بحثی پیش آمد که ما هم گفتیم ایشان بروند و توضیح بدهند.

رئیس مجلس با نادرست خواندن اقدام دادستانی در جلب شبانه این نماینده گفت: به همین دلیل بود ما پیگیری کردیم و ماموران هم برگشتند.

لاریجانی در ادامه خاطرنشان کرد: امروز شرایط کشور حساس است و خباثت های آمریکایی ها را داریم می بینیم؛ مجلس باید وقت بگذارد تا به راه حل های منطقی در این شرایط برسیم.

وی خاطرنشان کرد: همه اوضاع منطقه را داریم می بینیم؛ اگر دلسوزانه بخواهیم عمل کنیم نباید به فضای تنش دامن بزنیم؛ اگر نکته ای هم داریم باید با یک روش عالمانه مطرح کنیم که به کسی تهمت زده نشود.

کد مطلب 3840222

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    نظرات

    • داریوش IR ۱۲:۳۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۴
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      احسنت به آقای دکتر لاریجانی که همیشه با سخنان صحیح و منطقی و منصفانه جلوی سوء استفاده دشمنان را گرفته است واقعآ چنین رئیس مجلسی باعث افتخار ملت است
    • ناشناس IR ۱۵:۴۸ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۴
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      بی قانونی در هر جامعه آخرش به بی عدالتی منجر خواهد شد بی عدالتی هم که آخرش معلوم است. لطفا موضوعها را جدی بگیریم .
    • حسن IR ۱۶:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۴
      0 0
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      بحثهای حاشیه ای جای اصل را نگیرد؟!! مسئله برجام و ادامه تحریمهای کدخدا را به حاشیه نبرید. چرا دولت علیرغم تذکرات رهبری به آمریکا اعتماد کرد و مجلس به ریاست آقای لاریجانی ظرف 20 دقیقه آن را تصویب کرد؟
    • جد IR ۱۶:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۴
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      حساب دولتی براساس قانون نباید به اسم یک نفر افتتاح بشود. این یک اشکال است دومی اینکه این همه پول مربوط به عام مردم است که امانی در دست قوه قضاییه است لذا اگرهم سودی داشته باسد باید به سرمایه افراد اضافه شود نه برای رفع مشکل قضایییه. سوما قوه قضا باید منطقی جواب می داد .چهارم اگر این شماره حساب در زمان رییس قضاهای گذشته افتتاح شده آنهم خلاف بوده .
    • سعید IR ۱۷:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۴
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      هر کس چیزی می داند باید از مجرای قانون آن هم با مدرک اقدام کند. حتی اگه یک آمریکایی هم در ایران دست به چنین کاری بزند بدون مدرک حق نداریم کسی رو محکوم کنیم. آقای صادقی باید مدرک ارائه دهد در غیر این صورت باید محاکمه شود.
    • رسول IR ۱۸:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۴
      0 0
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      این نماینده ی شلوغچی اتهام زده بود...
    • امیر IR ۱۸:۲۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۴
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      شما باید مدافع نماینده مردم باشید و با فساد مبارزه کنید نمیدانم چرا مقابله میکنید و نمیگذارید صدای مردم به جایی برسد.

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