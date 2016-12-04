سر و صدای نماینده اصلاح طلب تهران در صحن و پاسخ لاریجانی به وی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ارائه تذکر آیین نامه ای به استناد ماده ۷۵ آیین نامه داخلی مجلس نسبت به آنچه جلب غیرقانونی خود برخلاف اصل ۱۸۶ قانون اساسی از سوی دادسرا توصیف می کرد، اعتراض کرد.

وی گفت: به خاطر تذکر اینجانب به وزیر اقتصاد که درباره مبانی شرعی و قانونی حساب های قوه قضاییه تذکر داده بودم اینجانب را به صورت شبانه جلب کرده اند.

این نماینده مجلس گفت: قوه قضاییه مدعی است که من در تاریخ ۲۴ آبان امسال به رئیس قوه قضاییه تهمت زده ام؛ در حالی که من درباره مبانی شرعی و قانونی این حساب ها سوال کرده بودم.

صادقی با بیان اینکه آیا یک نماینده حق سوال ندارد، تصریح کرد: چرا رئیس مجلس از شان مجلس دفاع نمی کند؟

پس از تذکر این نماینده علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به وی گفت: همین صحبت های شما هم متناسب با روابط بین قوا نیست؛ پس از تذکری که شما در مجلس دادید، من گفتم مطالب شما را بیاورند تا بررسی کنم، که بررسی هم کردم.

لاریجانی گفت: گفته بودید که بر اساس چه قانون این پول ها به حساب شخصی رئیس قوه قضاییه واریز می شود؛ این حرف شما اتهام است! وقتی وزیر اقتصاد گفته بود که یک سایت ضدانقلاب این حرف ها را منتشر کرده انتظار نمی رفت که شما آن حرف ها را تایید کنید.

وی خطاب به نماینده تهران ادامه داد: وقتی شما با آقایان مازنی و رحیمی (نمایندگان تهران) پیش من آمدید من برای شما توضیح دادم چرا بعدا حرف تان را اصلاح نکردید!؟ اتهام زدن به دیگران آزادی بیان نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما مفتخریم که در مجلس مدرس هستیم تا از حق دفاع کنیم، خطاب به صادقی گفت: شما روحانی بوده اید، مگر در روایات نیامده است که حرمت مومن مانند حرمت کعبه است؟

لاریجانی تاکید کرد: عبارتی مانند «بازپرس بی خرد» نیز درست نیست قضات ما شریف هستند و استقلال دارند و باید به آنها احترام گذاشت اما ما هم معتقدیم که اگر کسی در شئون نمایندگی اظهار نظری کرد باید در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی شود.

رئیس مجلس با اشاره به شکایت نماینده کاشان از صادقی نماینده تهران، درباره جلب صادقی به دادسرا گفت: آقای وکیلی (عضو هیات رئیسه) همان روز با من تماس گرفت و من هم گفتم که اگر صبر کنند تا موضوع را در هیات نظارت بررسی کنیم بهتر است اما اشکالی ندارد آقای صادقی به دادسرا برود و توضیح بدهد؛ یک زمانی هم در رابطه با آقای مطهری چنین بحثی پیش آمد که ما هم گفتیم ایشان بروند و توضیح بدهند.

رئیس مجلس با نادرست خواندن اقدام دادستانی در جلب شبانه این نماینده گفت: به همین دلیل بود ما پیگیری کردیم و ماموران هم برگشتند.

لاریجانی در ادامه خاطرنشان کرد: امروز شرایط کشور حساس است و خباثت های آمریکایی ها را داریم می بینیم؛ مجلس باید وقت بگذارد تا به راه حل های منطقی در این شرایط برسیم.

وی خاطرنشان کرد: همه اوضاع منطقه را داریم می بینیم؛ اگر دلسوزانه بخواهیم عمل کنیم نباید به فضای تنش دامن بزنیم؛ اگر نکته ای هم داریم باید با یک روش عالمانه مطرح کنیم که به کسی تهمت زده نشود.