۵۰۰ تاکسی فرسوده در شهر کرمان نوسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی پیش از ظهر یکشنبه در آیین رونمایی از طرح نوسازی تاکسی‌های فرسوده شهر، گفت: از هزار و ۱۰۰ تاکسی فرسوده شهر، ۲۵۰ تاکسی نوسازی شده و ۲۵۰ تاکسی دیگر نیز تا پایان سال نوسازی می‌شود.

بابایی با بیان اینکه شهر کرمان در بخش های مختلف در حال پوست اندازی است افزود: در سند راهبردی ترافیک شهری، برنامه های درازمدت و کوتاه مدتی برای حمل و نقل عمومی شهر کرمان وجود دارد.

وی با اشاره به تهیه و تدوین سند اقتصاد مقاومتی شهرداری اظهار کرد: بخشی از این طرح به حوزه معاونت ترافیک شهرداری مربوط است تا با همکاری پلیس راهور برای رسیدن به این چشم انداز برنامه ریزی کنند.

شهردار کرمان از ساماندهی شبکه حمل و نقل عمومی شهر کرمان خبر داد و تصریح کرد: در این راستا خرید اتوبوس های ۱۸ متری برای راه اندازی خط بی. آر. تی میدان آزادی – مشتاق، خرید تاکسی های هیوندا و جابجایی پایانه‌های اتوبوس و تاکسی در دست اقدام است.

بابایی فرهنگسازی برای رانندگی در شهر کرمان را ضروری دانست و افزود: در راستای ارتقای فرهنگ ترافیک در شهر کرمان در مرحله اول، تاکسی‌های شهر کرمان به برچسب «رانندگی بین خطوط» مزین می‌شوند.