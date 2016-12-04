به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای رسانه و شبکه‌های اجتماعی، این نشست ساعت ۱۶ با حضور وحید نمازی مترجم کتاب، پژمان راهبر و امیر حاج رضایی در فرهنگسرای رسانه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی خیان پاسداران، خیابان گل نبی، خیابان ناطق نوری، میدان قبا برگزار می‌شود.

«دیوانه های فوتبال» اثر دومینیک آتون و دنی دایر که به تازگی از سوی نشر چشمه منتشر و راهی بازار کتاب شده است، دربرگیرنده داستان های واقعی از سرسخت‌ترین و متعصب ترین هواداران فوتبال در سراسر دنیاست.

این کتاب ۹ فصل دارد که هرکدام مربوط به داستان های هواداران فوتبال در کشورهای مختلف دنیا می شوند. عناوین فصول این کتاب به ترتیب عبارت است از: بازگشت به خانه، بالکان ها، لهستان، هلند، برزیل، آرژانتین، روسیه، ترکیه، ایتالیا.