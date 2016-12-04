بهزیستی گلستان برای شناسایی استعداد معلولان نقشه راه داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو ظهر یکشنبه در همایش بزرگداشت روز جهانی معلولان که در گرگان برگزار شد، گفت: علت حضور من در اینجا این است که بگویم معلولان در قلب ما جای دارند و شما معلولان بیریا عمل میکنید و آنچه را درک میکنید در صفای خودتان عمل میکنید.
وی بابیان اینکه معلولان پر از استعداد هستند، افزود: گاهی خداوند یک نعمتی را میگیرد و هزاران نعمت و توانایی دیگر را به معلولان عطا میکند و وظیفه ما این است به نیمهخالی لیوان نگاه نکنم و قسمت پر را مدنظر قرار دهیم.
استاندار گلستان با تأکید بر شناسایی استعدادها و ظرفیت معلولان اظهار کرد: اداره کل بهزیستی گلستان باید نسبت به شناسایی استعدادهای معلولان نقشه راه داشته باشد و این کار نیازمند مدیریت علمی با فناوری روز است.
صادقلو بابیان اینکه معلولان انسانهای صادقی هستند، گفت: اعمال معلولان بیتعارف و محاسبه مورد اقبال خداوند است و اینها افرادی هستند که صادقانه عمل میکنند.
وی خطاب به معلولان اظهار کرد: دو چیز را باافتخار میشود گدایی کرد؛ یکی کتاب و دیگری دعاست و چون شما معلولان خالص هستید همیشه ما را در دعاهایتان مدنظر قرار دهید.
صادقلو بابیان اینکه از تمام افرادی که در مسیر پیشرفت بهزیستی حرکت کردند تشکر میکنم، گفت: افرادی که کارهای بر زمینمانده را انجام میدهند باید بیشتر موردتوجه قرار گیرد و این نکته را مدنظر قرار دهند که کمیت عمل مهم نیست بلکه کیفیت مهم است.
نظر شما