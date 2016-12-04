شیوع بیماری ایدز در بین زنان روبه افزایش است/کاهش سن مبتلایان

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل ایدنی صبح امروز یکشنبه در جلسه شورای سلامت استان اظهار کرد: در سال جاری ۶ جلسه را برگزار کردیم و جزو شوراهای فعال کشور هستیم.

وی با اشاره به اینکه قریب به ۵۱ درصد از مصوبات این کارگروه محقق شده است گفت: یکی از مشکلاتی که کارگروه ها دارند عدم تحقق مصوبات است ولی این کارگروه در زمینه تحقق مصوبات وضعیت خوبی دارد. مابقی مصوبات نیز در حال پیگیری برای تحقق هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به روز جهانی ایدز و برگزاری یک همایش در این خصوص در اهواز بیان کرد: ایدز یک معضل بهداشتی است که به دلایل مختلفی در دو دهه گذشته در ارتباط با شیوع یک ارزیابی کمتر از واقع اتفاق افتاد. برنامه جامع کنترل بیماری ایدز در سطح کشور تدوین شد.

ایدنی عنوان کرد: ۳۰ درصد از مردم به ایدز مبتلا بودند که در استان خوزستان نیز دو هزار و ۳۰۰ نفر شناسایی شدند. شیوع این بیماری در بین زنان در حال افزایش است و سن آن هم بسیار کاهش پیدا کرده و متأسفانه حتی به نوجوانان هم رسیده است.

وی ادامه داد: سلامت یک مقوله فرابخشی است و شاید فقط ۲۰ درصد از مؤلفه های آن در مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی خلاصه می شود و حدود ۵۰ درصد در سیاست گذاری ها و شاخص های کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

تمهیدات اندیشیده شده برای کاهش مراجعان تنفسی

ایدنی اضافه کرد: در خصوص بحران تنفسی در سه سال اخیر شاهد این بودیم که به دنبال اولین یا سومین بارندگی پاییزه حجم بسیاری از بیماران تنفسی به بیمارستان ها مراجعه و حتی بالاتر از توان خدمات رسانی بیمارستان ها و مراکز درمانی بودند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز یادآور شد: طی سه سال اخیر ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر فقط به اورژانس ها مراجعه کردند که این علاوه بر بیمارانی است که ممکن است به صورت سرپایی به درمانگاه ها مراجعه کردند.

وی بیان کرد: پنج هزار نفر در سطح استان طی سال های اخیر مراجعه داشتیم که سه هزار نفر در اهواز بود ولی امسال در مجموع در اهواز ۵۰۰ نفر و در کل استان بدون آبادان در مجموع ۹۹۰ نفر مراجعه داشتیم. در حالی که سال قبل این آمار بین ۱۰ تا ۱۳ هزار نفر در ۴۸ ساعت اول بودند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: با بررسی های مختلف معلوم شد که گرده های گیاهی در این آسم های پیش آمده که یک پدیده بیولوژیک است، نقش دارد. بنابراین در شورای سلامت مصوب کردیم که کنوکارپوس ها هرس شوند تا گل دهی این گیاه که نقش مؤثری در بروز آسم دارد، متوقف شود.

ایدنی اضافه کرد: به هدف هرس نهایی نرسیدیم ولی با کاهش قابل توجهی در تعداد مراجعان داشتیم. بین ۷۰ تا ۸۰ درصد کاهش مراجعان بیماران تنفسی را شاهد بودیم. بارندگی های دوم را نیز داریم که باید ادامه هرس درختان را پیگیری کنیم.

وی ادامه داد: اگر هرس درختان در طول سال به صورت مستمر انجام شود مؤثرتر خواهد بود و بار مالی تحمیلی به دستگاه های مختلف را کاهش می دهد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در پایان با اشاره به اینکه باید از مردم هم تقدیر کرد، گفت: مطمئنا رسیدن به این آمار و کاهش مراجعه بیماران تنفسی نتیجه همکاری بین بخشی بوده است.