به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری صبح یکشنبه در مراسم روز پژوهش در دانشگاه خلیج فارس بوشهر اظهار داشت: مهمترین نکته‌ای که بنا داریم امسال پیش ببریم این است که پژوهش و اعتبارات پژوهشی را به محورهایی که دلیل مشخصی دارد اختصاص دهیم؛ مبتنی بر تقاضاهایی که اولویت مبنایی ندارد نخواهد بود و در محورهایی که اولویت و مزیت رقابتی دارد در زمینه پژوهش فعالیت خواهد شد.

وی با بیان اینکه ممکن است خیلی از مسائل پژوهشی در استان‌ها و نقاط دیگر کشور جایگاه داشته باشد، گفت: مسائلی که محور توسعه ما است و می‌توانیم بهتر از دیگران در آن فعالیت کنیم را باید برای پژوهش انتخاب کنیم.

استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: بعضی جاها هم چالش داریم که باید با استفاده از ظرفیت پژوهشگران و دانشگاه به سراغ حل آنها برویم؛ ما نمی‌توانیم بضاعت محدودمان را صرف موضوعات نامحدود کنیم.

وی افزود: در این صورت از ظرفیت دانشگاه بهتر می‌شود استفاده کرد که قطعا در مسیر پیشرفت جامعه نیز خواهد بود. بعضی موقع ما پژوهش می‌کنیم برای اینکه پژوهش کنیم، ولی در مواقع دیگر پژوهش می‌کنیم که کاری انجام بدهیم و مشکلی را برطرف کنیم.

سالاری ادامه داد: در نمایشگاه پژوهش امسال مخترعین و پژوهشگران به این سمت حرکت کرده‌اند؛ دانشگاه باید در مسیر تبدیل علم به ثروت حرکت کنند و مخترعین ما در جایی که بازار دارند و می‌تواند نیاز جامعه را برطرف کند باید فعالیت کنند.

وی بیان کرد: اتفاق خوبی که امروز افتاده است، واحدهای تولیدی و دستگاه‌های اجرایی وارد مشارکت با دانشگاه شده‌اند؛ این تفاهم‌نامه‌هایی که امروز امضا شد، شروع خوبی است و باید دستگاه‌های بزرگ صنعتی هم وارد این موضوع شوند.

استاندار بوشهر تصریح کرد: استانی که میزبان صنایع بزرگ است، نباید فقط مشکلات و آسیب‌های این شرکت‌ها را تحمل کنند، اگر این شرکت‌ها وارد مشارکت با دانشگاه‌ها برای برطرف کردن مشکلات استان نشوند قطعا به نفع استان و خود شرکت ها نخواهد بود.

وی گفت: اگر دیگران به دانشگاه کمک کنند و به سمت کار مشترک بیایند با هم می‌توانند تحولات بزرگی را در استان رقم بزنند؛ از باب مسئولیت اجتماعی واحدهای بزرگ صنعتی باید ورود پیدا کنند.

سالاری افزود: قطعا بوشهری‌ها خوشحال می‌شوند که همه ایران از نفت و از و ظرفیت‌های استانی آنها استفاده می‌کنند ولی باید صنایع نیز برای رفع آسیب‌ها و مشکلاتی که برای استان ایجاد کرده‌اند تلاش کنند.