۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۹:۱۳

پنجمین شماره «داروگ» به دکه‌ها آمد

تازه‌ترین شماره مجله محیط زیستی داروگ (نخستین مجله نوجوانان محیط زیست) در آذرماه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این شماره «داروگ» مطالب طنز و جدی در موضوعاتی همچون طبیعت‌گردی، سرگرمی، بچه‌های سبز، توسعه پایدار، پارک جوانان و زمین ما آمده است. معرفی یک دوچرخه سوار ایرانی که با رکاب زدن جهانگردی می‌کند و نیز کتاب‌های واقعیت افزوده و پاسخ به پرسش‌هایی نوجوانانه درباره فضا و زمان، از جمله مطالب این شماره نشریه  «داروگ» است.

شرکت انتشارات فنی ایران صاحب‌امتیاز و آرش قلمی‌فرد مدیرمسئول این نشریه هستند. این ماهنامه زیر نظر سیدرضا کروبی، هایده کروبی، مرتضی تفرشی و آرش قلمی‌فرد به عنوان شورای سیاست‌گذاری اداره می‌شود و شماره پنجم آن با بهای ۵۰۰۰ تومان روی دکه‌های روزنامه‌فروشی توزیع شده است.

