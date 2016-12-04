به گزارش خبرنگار مهر، عبدالقیوم قلی پوری ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های پژوهشی و فناوری اردبیل به خبرنگار مهر گفت: پارک علم و فناوری در راستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در استان اردبیل فعال شده است.

وی افزود: امسال با همراهی ۴۴ شرکت دانش‌بنیان تلاش شده در فرصت نمایشگاه توانمندی‌های پژوهشی و فناوری اردبیل گوشه‌ای از توانمندی شرکت‌ها معرفی شود.

رئیس پارک علم و فناوری استان با اشاره به تولید محصولات مختلف در حوزه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، گیاهان دارویی، مصالح ساختمانی و نانو فناوری اضافه کرد: در واقع به غیر از معرفی این تولیدات در نمایشگاه ما به دنبال جذب سرمایه‌گذار هستیم.

قلی پوری به مذاکرات صورت گرفته با برخی دستگاه‌ها از جمله اداره کل توزیع برق استان و کشت و صنعت مغان ادامه داد: در واقع به دنبال این هستیم زمینه تجاری‌سازی و فروش محصولات دانش‌بنیان تسهیل شود.

وی افزود: انتظار می‌رود نمایشگاه توانمندی نیز این فرصت را فراهم سازد و بیش از اینکه در معرفی تولیدات خلاصه شود فرصتی برای جذب سرمایه‌گذاران فراهم شود.