نمایشگاه دانش و پژوهش ناجا در کرمان برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش احمدیوسفی صبح یکشنبه در نشست خبری ضمن تبریک هفته پژوهش گفت: دانش و پژوهش پلیس از سال ۷۸ فعالیت خود را با دو حوزه جغرافیایی و ملی در استان کرمان شروع کرده است.

وی افزود: جغرافیای استان و نظم و امنیت در تقسیم بندی، دیگر محوری مطالعاتی است و درباره حوادث غیرمترقبه و نظم و امنیت به عنوان موضوعی ملی در دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی مورد توجه است.

احمدیوسفی با اشاره به اینکه در حوزه فعالیت ما دانش پلیسی تولید و کاربست می شود و در راهبردها، استراتژی ها و ماموریت ها، از این فرآیند تولید دانش پلیسی استفاده می شود، اظهار کرد: یکی از این راهبردها، مشارکت پذیری در بحث امنیت و موضوعات پیرامون آن است که نظم و امنیت یکی ازاین موضوعات است.

وی ادامه داد: سه طرح اجتماعی کردن نظم و امنیت، دیده‌بان حقوق همسایه و ایجاد اندیشکده نظم و امنیت در کرمان بر اساس تاکید فرماندهی انتظامی این استان اجرایی شده است.

احمدیوسفی با بیان اینکه طرح نظم و امنیت در بردسیر در حال انجام است، افزود: از نگاه جامعه شناسی، یک رفتار مجرمانه و غیرمجرمانه انجام شده یا بر اساس اندیشه است یا ذائقه و حتی اندیشه می تواند ذائقه ساز باشد.

وی به طرح دیده بان حقوق همسایه نیز اشاره و بیان کرد: این طرح ۶۰ سال پیش در آمریکا شمالی کلید خورده است و بازده خوبی داشته است.

وی تصریح کرد: طرح دیدبان حقوق همسایه با توجه به فرمایش حضرت زهرا (س) خطاب به پسرشان که اول همسایه بعد صاحبخانه؛ در کلانتری ۱۹ کرمان با عنوان وضعیت محله ها در پیش گیری وضعی در حال انجام است.

رئیس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان عنوان کرد: اندیشکده نظم و امنیت برای نخستین مرتبه در کشور در حوزه نظم و امنیتی پلیس کرمان راه اندازی شده است به گونه ای که در این طرح شناسایی و حل مساله با رویکرد علمی مد نظر است.

وی با اشاره به نقش اصحاب رسانه در اندیشکده نظم و امنیت ناجا، اظهار کرد: اصحاب رسانه بهترین بستر برای مسئله شناسی هستند به گونه ای که با دقت و ریزبینی در شناسایی مشکل میتوانند بیشترین کمک را در اندیشکده نظم و امنیت داشته باشند.

احمدیوسفی تصریح کرد: اصحاب رسانه با تماس با شماره ۲۱۸۴۹۰ و ارائه روزمه می توانند به عنوان اندیشیاران نظم و امنیت در جلسات اندیشکده شرکت کنند.

وی افزود: ۴۲ پژوهشگر همکار با دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی کسر خدمت و دو نفر نیز مشمول حذف خدمت سربازی شده اند.

احمدیوسفی با اشاره به اقدامات دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان، اظهار کرد: چاپ و انتشار چهار عنوان کتاب، تالیف ۱۵ عنوان کتاب، چاپ چهار مورد فصلنامه، ترجمه دو کتاب، برگزاری ۲۶ گردهمایی علمی، تشکیل ۵۲ جلسه اتاق فکر و حمایت از پایان نامه های دانشجویی از دیگر اقدامات دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان است.

رئیس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان همچنین در خصوص برنامه های ناجا در هفته پژوهش گفت: رونمایی از فعالیت های پژوهشی این مجموعه، برگزاری نمایشگاه دانش و پژوهش ناجا در دانشگاه شهید باهنر، سخنرانی صبحگاهی در خصوص امر دانش و پژوهش ناجا در شهرستان ها و تجلیل از افراد و سربازان فعال در حوزه دانش و پژوهش، از برنامه هفته پژوهش است.