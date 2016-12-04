به گزارش خبرنگار مهر، رحمان قلاوند در جریان بازدید از مرکز آموزش فنی و حرفه ای پلدختر اظهار داشت: اجاره ساختمانهای آموزش فنی و حرفه ای برای استقرار اولیه مراکز آموزش عالی در شهرستان پلدختر موقتی بوده و مدت قرارداد آنها نیز خاتمه یافته است.

وی افزود: ادامه استقرار دانشگاهها در کارگاهها و ساختمانهایی که با هدف توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای ایجاد و احداث شده اند ولی علی رغم نیاز شدید شهرستان به توسعه مهارت آموزی، اجاره داده شده اند، مانع عمده ای بر سر راه توسعه آموزشهای فنی وحرفه ای شهرستان بوده و بیشتر از این به صلاح نیست.

قلاوند در ادامه سخنان خود بیان کرد: امروزه یکی از معضلات عمده جامعه ما روند فزاینده فارغ التحصیلان فاقد مهارت در رشته های بدون مزیت، فاقد توجیه و نامشخص بودن آتیه شغلی آنان است. تعداد قابل توجهی از فارغ التحصیلان فاقد مهارت در آینده نزدیک باید در مراکز آموزش فنی و حرفه ای به کسب مهارت بپردازند و فضاهای مذکور برای توسعه مهارت آموزی مورد نیاز مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان است.

وی گفت: یکی از اصلی ترین اولویتهای ما برای برون رفت از وضعیت بیکاری، توسعه آموزشهای فنی و ‌حرفه ای، رونق کارآفرینی و اشتغال زایی است، اما همکاران ما در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان پلدختر، امکان توسعه آموزشها را از دست داده اند و از نظر فضای آموزشی و کاری به شدت در مضیقه هستند و مثل این است که در ساختمان آموزشی خود گرفتار شده اند!

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای لرستان یادآور شد: ما امیدواریم و اصرار داریم هر دو مجموعه دانشگاهی علاوه بر پرداخت اجاره بهای معوقه، تا پایان شهریور ماه سال آینده نسبت به تهیه ساختمان و تخلیه فضاهای آموزشی مرکز فنی و حرفه ای اقدام کنند.

در این بازدید توانمندیها و نقایص مرکز آموزش فنی و حرفه ای پلدختر مورد ارزیابی قرار گرفت و با حضور در کارگاههای آموزشی فعال با مربیان و کارآموزان آن در خصوص نحوه آموزش، تجهیزات، ابزار آموزشی و فرآیند آموزشهای فنی و حرفه ای تبادل نظر و مقرر شد، فهرست ابزار و مواد مصرفی مورد نیاز کارگاهها در اسرع وقت تهیه و برای تصمیم گیری به مرکز استان ارسال شود.