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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۲۸

آغاز ثبت نام از سه شنبه؛

جزئیات ثبت نام در آزمون دکتری ساعت ۲۰ امشب منتشر می شود

جزئیات ثبت نام در آزمون دکتری ساعت ۲۰ امشب منتشر می شود

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره تاریخ و نحوه ثبت ‌نام آزمون دوره دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D) سال ۱۳۹۶ ساعت ۲۰ امشب ۱۴ آذرماه منتشر می شود.

دکتر حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ثبت ‌نام آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌متمرکز) سال ۱۳۹۶ منحصراً به صورت اینترنتی از روز سه‌شنبه ۱۶ آذر آغاز می شود و در روز دوشنبه ۲۲ آذر پایان می‌پذیرد.

وی افزود: تمامی متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و فراهم کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز ثبت‌نام به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش‌ آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت‌نام برای شرکت در آزمون مذکور اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: در اطلاعیه تکمیلی این سازمان درخصوص ثبت‌نام آزمون دکتری جزئیات و نحوه ثبت نام اعلام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: آزمون ورودی دوره دکتری Ph.D (نیمه‌متمرکز) سال ۱۳۹۶ در روز جمعه ۶ اسفندماه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3840247

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