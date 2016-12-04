تعداد موقوفات سنددار آذربایجان غربی به ۱۵هزار مورد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر جوانبخت پیش از ظهر یکشنبه در آیین بهره برداری از مجتمع تجاری اداری مسجد سیدجمال الدین بوکان از صدور سند مالکیت ۵۰۰ موقوفه در استان طی سالجاری خبر داد و افزود: امروز موقوفات باید بر اساس نیاز جامعه در هر شهرستان تعریف شود تا افراد نیازمند بیشتری زیر پوشش قرار بگیرند و از خدمات واقفان بهره مند شوند.

وی ادامه داد: موضوع پیگیری حق و حقوق املاک وقفی در همه شهرستان ها در دستور کار ادارات اوقاف قرار دارد و امسال ۵۵حکم به نفع موقوفات استان صادر شده است.

حجت الاسلام جوانبخت اظهارداشت: امسال تاکنون برای احیا ۷۷هکتار زمین کشاورزی وقفی حکم صادر شده که مهمترین آنها باز پس گیری ۵۲هکتار زمین دیم کشاورزی در شهرستان تکاب، ۲۰هکتار زمین کشاورزی در ارومیه و پنج هکتار در شهرستان خوی بوده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱۴۵ وقف جدید در آذربایجان غربی ثبت شده است عنوان کرد: مجموع موقوفات استان شش هزار و ۱۰۲ مورد با ۳۵هزار رقبه است.

مدیر کل اداره اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی افزود: ۷۰درصد موقوفات در آذربایجان غربی مربوط به ساخت مسجد، تکیه، حسینه ها است و بقیه نیز وقف فعالیت‌های قرآنی و بیماری‌های صعب‌العلاج است که باید دیدگاه واقفان بر اساس نیاز روز جامعه تغییر کند.

امام جمعه شهرستان بوکان نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت وقف از دیدگاه اسلام گفت: وقف نیت حسنه ای است که ذخیره آخرت بوده و خیر آن تا ابد نصیب واقف خواهد شد.

ماموستا عبدالرحمان خلیفه زاده ادامه داد: پیامبر اسلام(ص) اولین واقف در اسلام بوده و همه باید از این سنت حسنه پیروی کنیم.

طرح مجتمع تجاری اداری مسجد سید جمال الدین شهرستان بوکان در زمینی به مساحت ۲۳۷ متر و زیر بنای ۸۰۸ متر در سه طبقه به بهره برداری رسید.

این طرح شامل ۹باب مغازه، سه واحد اداری و ۲واحد خدماتی است که در نوع خود در سطح استان بی نظیر است.

هزینه ساخت این طرح توسط بخش خصوصی و همچنین موقوفات تامین شده است.