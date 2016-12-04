ایران به زنگ خطر ایدز نزدیک است/ وجود ۲۳۰۰ ایدزی در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، شکرالله سلمان زاده صبح امروز یکشنبه در جلسه شورای سلامت استان اظهار کرد: ۱۱ آذر روز جهانی ایدز است و هر ساله یک شعار از سوی سازمان جهانی بهداشت انتخاب می شود. شعار امسال مجموعه ای از تمام شعارهای سال های اخیر بود.

وی افزود: همه کشورها متعهد شدند که تا سال ۲۰۳۰ اپیدمی ایدز را کنترل کنند ولی ما اگر با همین منوال پیش برویم از این قافله عقب می مانیم.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به تدوین برنامه استراتژیک ایدز در کشور و تعیین وظایف سازمان های مختلف گفت: انشاءالله مصوبه ای داشته باشیم که یک کمیته اجرایی برای پیگیری تحقق مصوبات این کارگروه تشکیل شود.

سلمان زاده اضافه کرد: ۸۸ میلیون نفر تاکنون مبتلا و ۳۹ میلیون نفر طی سال های اخیر نیز فوت شدند. با وجود اینکه این بیماری در کشورهای توسعه یافته کنترل شده ولی در کشورهای در حال توسعه گسترش پیدا کرده است.

انتقال از شیوه سنتی به روش های جنسی

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بیان کرد: زنگ خطر شیوع موج سوم زمانی به خطر درمی آید که الگوی انتقال از شیوه سنتی به روش های جنسی تغییر پیدا کرده و زنان بیشتری به این بیماری مبتلا شوند.

وی ادامه داد: تماس خونی (با سرنگ)، فرآورده های خونی (آمارش در کشور ایران به صفر رسیده)، انتقال جنسی محافظت نشده، شغلی (بیشتر در بیمارستان ها) از جمله راههای انتقال این بیماری است. در کشور ما بیشتر از راه سرنگ است ولی در حال تغییر روش به انتقال جنسی هستیم.

سلمان زاده عنوان کرد: تا پایان سال گذشته ۹۰ هزار نفر با بیماری ایدز زندگی می کردند. ۸۴ درصد در مردان از ابتدای شیوع بیماری در کشور و ۱۶ درصد زنان بود ولی در سال گذشته ۳۴ درصد زنان و ۶۶ درصد مردان هستند. بنابراین ایران به آن موج سوم و زنگ خطر نزدیک می شود.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان یادآور شد: اعتیاد تزریقی بیشتر و در نهایت روش ارتباط جنسی نامشروع از جمله شیوه های قالب انتقال ایدز در کشور هستند. از نظر سنی نیز کاهش ابتلا را شاهد هستیم که به نوجوانان هم رسیده است.

وی اضافه کرد: در استان خوزستان دو هزار و ۳۰۰ نفر مبتلا به ایدز شناسایی شده که ۴۷۳ نفر تحت درمان و ۶۰۰ نفر هم فوتی داشتیم. پوشش درمان در کشور و استان به دلیل عدم همکاری بیماران و قسمت عمده آن عدم تشخیص بیماران خیلی پایین است. در خوزستان ۳۹ درصد از طریق آمیزشی و ۶۰ درصد از طریق سرنگ های آلوده است که تا سال های قبل انتقال آمیزشی تنها ۱۳ درصد بود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با بیان اینکه تا ۶۰ سال زندگی را در صورت تشخیص به موقع برای بیماران ایدز تخمین زده اند، گفت: تغییر الگوی ابتلا به بیماری، تغییر الگوی سنی، تغییر الگوی انتقال بیماری و مصرف مواد مخدر از سنتی به صنعتی که رفتارهای پرخطر بسیاری را به دنبال دارد از جمله مشکلات موجود است.