چاه طرح تحول سلامت، ته ندارد/ کمر کشور می شکند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه در جلسه علنی امروز و در طرح سوال از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، درباره خسارت ده هزار میلیارد تومانی طرح تحول سلامت در سازمان تامین اجتماعی و علت اصرار وزیر بر اجرای این طرح اظهارداشت: از ۹ ماه پیش تاکنون پشت در اتاق آقای وزیر منتظر وقت برای صحبت در این رابطه هستم اما فرصت داده نشد تا اینکه کار به طرح سوال رسید.

وی خطاب به وزیر تعاون ادامه داد: شما رئیس شورای عالی بیمه هستید که نخستین وظیفه آن صیانت از حقوق بیمه شدگان است.

مصری گفت: قانون برنامه پنجم شما را موظف به اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع، یکپارچه سازی بیمه ها و استقرار پرونده الکترونیک سلامت کرده است؛ قانون برنامه را اجرا نمی کنید، بعد طرح تحول سلامت را که اثری از آن در قوانین نیست، اجرا می کنید!

وی با ذکر مثالی از افزایش تعرفه های پزشکی در سازمان تامین اجتماعی اظهارداشت: در سال ۹۱ تعرفه جراحی ۲۳ درصد بالا رفته و در سال ۹۲ نیز ۱۸ درصد به آن افزوده شده است، اما در سال ۹۳ به عنوان طرح تحول سلامت ۱۲۰ درصد به تعرفه جراحی افزوده شده است؛ این پول را چه کسی می خواهد بدهد!؟ کجای این صیانت از حقوق بیمه شدگان است؟

نماینده مردم کرمانشاه با اشاره به روند مصارف بخش درمان در سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد: در سالهای گذشته این روند افزایش یافته و تمام آن از جیب کارگر پرداخت می شود و یک ریال را هم دولت نمی دهد. ۴۰ میلیون نفر تحت پوشش تامین اجتماعی هستند، با حق این مردم این طور بازی نکنید.

مصری با بیان اینکه طرح تحول سلامت ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه به تامین اجتماعی تحمیل کرده است، خطاب به وزیر تعاون گفت: با کلمات بازی نکنید، حرف ما این است که مبنای قانونی طرح تحول سلامت کجاست و چرا قانون برنامه پنجم را اجرا نکرده اید و هزینه های درمان تامین اجتماعی را ۲.۵ برابر افزایش داده اید؟

مصری تاکید کرد: این چاهی که شما کنده اید، ته ندارد؛ کمر کشور را با این طرح می شکنید.