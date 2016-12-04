مشکل اصلی کشاورزان شهرستان دیر کمبود منابع آب است

عیسی محمددوست در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: آبدان قطب تولید محصول خارج از فصل گوجه فرنگی در استان و کشور به شمار می‌رود.

وی یاد آورشد: دولت خدمت‌گزار در این رابطه با استفاده از تسهیلات کم‌بهره و بلاعوض و با آبیاری قطره‌ای به کشاورزان توصیه و کمک می‌کند.

محمد دوست افزود: کشاورزان شهرستان دیر در زمینه آبیاری قطره‌ای پیشرو بودند و به نحوی که اکثر زمین‌های بهره‌برداران بخش آبدان به کشت محصولات گوجه فرنگی به روش آبیاری قطره‌ای انجام می‌شود.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان دیر ادامه داد: دولت تسهیلاتی را به کشاورزان برای مصرف بهینه آب، استفاده از کشت‌های متراکم و گلخانه‌ای عرضه می‌کند و کشاورزان برای دریافت تسهیلات می‌توانند به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و بخش مراجعه کنند.

وی تصریح کرد: باید کشاورزان را به کشت گلخانه‌ای سوق دهیم و قیمت‌ها را با کشت محصول و استفاده از کشت‌های گلخانه‌ای مدیریت کنیم به نحوی که بتوانیم از منابع موجود حداکثر بهره‌برداری را داشته باشیم و با افت قیمت مواجه نشویم.