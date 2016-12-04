سرمایه نیروی انسانی اردبیل در جهت توسعه علمی به کار گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش ظهر یکشنبه در بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های پژوهشی و فناوری اردبیل تصریح کرد: استان اردبیل همواره در طول تاریخ ظرفیت مقبول خود در سرمایه نیروی انسانی را نشان داده و اثبات کرده است.

وی افزود: در حوزه‌های مختلف از جمله سیاست، اقتصاد، فرهنگ، ورزش و هنر این استان برخوردار از امتیاز است و سرمایه‌های انسانی متعددی در طول تاریخ توانسته نام آور این استان باشند.

به گفته خدابخش این استان در بخش علم و دانش نیز سرمایه های متعددی دارد و لازم است در حوزه علمی نیز با شناسایی نخبگان از این ظرفیت برای توسعه استان استفاده شود.

استاندار اردبیل برگزاری نمایشگاه توانمندی پژوهشی و فناوری استان را فرصتی برای شناسایی نخبگان علمی و پژوهشی دانست و گفت: انتظار می‌رود برای به‌کارگیری این ظرفیت در توسعه استان دستگاه‌ها تمامی توان خود را به کار گیرند.

خدابخش یکی از بهترین شیوه‌های ایجاد اشتغال را تقویت روحیه خلاقیت و کارآفرینی در بین جوانان دانست و متذکر شد: در واقع تأکید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز به این موضوع بوده و به ویژه استفاده از ظرفیت ایده های دانش‌بنیان می بایست مورد توجه قرار گیرد.