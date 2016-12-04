به گزارش خبرنگار مهر، علیمراد اکبری معاون آب وخاک وزارت جهادکشاورزی امروز یکشنبه از طرح های در دست اجرای بخش کشاورزی شهرستان گیلانغرب بازدید کرد.

وی در این بازدید، از برنامه این وزارتخانه برای توسعه اجرای سیستم آبیاری میکرو(نواری) در باغات و مزارع صیفی جات کشور خبرداد و افزود: اجرای این طرح علاوه بر صرفه جویی در مصرف آب باعث کنترل آن نیز می شود.

گسترش اجرای سیستم به روش کلاسیک

معاون آب وخاک وزارت جهادکشاورزی افزود: ضمن اینکه در بخش اجرای سیستم‌های آبیاری در اراضی کشاورزی نیز گسترش اجرای سیستم به روش کلاسیک در دستور کار این وزارتخانه است.

وی در پاسخ به درخواست معاون فرماندار گیلان غرب در زمینه عنایت جهاد کشاورزی برای رفع مشکل اجرای سیستم های آبیاری در دو دهستان دیره و ویژه نان گفت: با توجه به موافقت اصولی وزارت نیرو با تخصیص آب برای اجرای سیستم در یک هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی دهستان دیره، وزارت جهاد کشاورزی آمادگی اجرای این طرح را دارد و مشکلی در این خصوص نداریم.

اجرای سیستم آبیاری در ۶۰۰ هکتار از اراضی دهستان ویژه نان

اکبری، همچنین در خصوص انتقال آب از سد شرف شاه به اراضی کشاورزی دهستان ویژه نان نیز گفت: درصورت تخصیص اعتبار لازم، اجرای سیستم در سطح ۶۰۰ هکتار از اراضی این دهستان محقق خواهد شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی از اختصاص ۳۵ درصد کل اعتبارات آبهای مرزی کشور به استان کرمانشاه خبرداد و گفت: تاکنون ۲۱۰۰ میلیارد ریال در بخش اجرای خطوط انتقال آب در اراضی کشاورزی و سیستم های آبیاری در استان کرمانشاه هزینه شده است.

افزایش تخصیص میزان آب های مرزی در استان کرمانشاه

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه نیز از افزایش مقدار تخصیص آب های مرزی در استان خبرداد.

شهبازی گفت: با پیگیری های صورت گرفته توسط استاندار و موافقت مرکز، میزان تخصیص آب های مرزی در استان کرمانشاه از ۳۹ هزار و ۸۰۰ هکتار به ۶۳ هزار هکتار افزایش یافته است که در قالب پروژه های مختلف طراحی شده تاکنون ۹۸۰۰ هکتار آن آماده بهره برداری است.

و ی تصریح کرد: روند اجرای شبکه های فرعی در رودخانه های مرزی تا پایان سال جاری تکمیل خواهد شد.

این مسئول یاد آور شد : تاکنون ۸۵۰ هکتار از اراضی پایاب سد سراب گیلانغرب تحت پوشش قرار گرفته و به بهره برداری رسیده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: ۴۵۰ هکتار دیگر از اراضی مجاور این سد با اعتبار ۲۵ میلیارد ریال تا دهه فجر امسال تکمیل و به بهره برداری خواهند رسید.