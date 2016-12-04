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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۳۳

مدیرکل امور اجتماعی استانداری آذربایجان غربی:

پیشرفت جامعه در گرو مشارکت هدفمند زنان است

پیشرفت جامعه در گرو مشارکت هدفمند زنان است

ارومیه - مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی گفت: پیشرفت و توسعه جامعه در گرو توسعه و مشارکت هدفمند زنان در جامعه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ عطاپور صبح یکشنبه در جلسه با اعضای شورای مرکزی جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان با اعلام حمایت دولت از سازمانهای مردم نهاد و تشکل های زنان اظهار داشت: استانداری و دفتر زنان و خانواده همگام با سیاست های دولت برای پیشبرد برنامه های کاهش آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، فساد و بی بندباری، کانون های بحران که زنان بیشترین آسیب پذیری را در همه این حوزه ها دارند تلاش می کند.

وی ادامه داد: استانداری استان با تامین فضای سیاسی و همکاری در پروژه های اجرایی که قابلیت عرضه و دارای برنامه ریزی منسجم و هدفمند هستند و با مدیریت خود بانوان در سازمان های مردم نهاد ارائه می شود نه بصورت مداخله بلکه صرفا به عنوان مشوق و حامی عمل خواهد کرد.

عطاپور افزود: استانداری برای مشارکت هر چه بیشتر زنان در حوزه های فرهنگی و اجتماعی عزم راسخ دارد و از پروژه ها و راهکارها در این زمینه استقبال می کند چرا که اعتقاد بر این است که پیشرفت و توسعه جامعه در گرو توسعه و مشارکت هدفمند زنان در جامعه است و برای بسترسازی اینگونه مشارکت ها منابعی را نیز در نظر گرفته شده است؛ ما با حذف و تضعیف زنان مخالف هستیم و این از خواسته ها و تفکرات عالمانه حضرت امام(ره) است.

دبیر جمعیت زنان مسلمان نواندیش هم در این نشست ضمن اعلام اهداف و گزارشی از عملکرد این جمعیت افزود: تمرکززدایی و تحت پوشش قرار دادن همه زنان استان و خصوصا مناطق محروم در اولویت قرار دارد و با تمرکز بر توانمندسازی و آگاهی و مقابله با خشونت و تبعیض علیه زنان در همه حوزه های فرهنگی و اجتماعی در این راستا حرکت می کند.

پریسا علیلو افزود: متاسفانه وجود مشکلات ساختاری در حوزه های فرهنگی و اجتماعی تبدیل به سد محکمی در مقابل توانمند سازی زنان شده است که با رفع آنها استعدادهای زنان نیز بروز و ظهور بیشتری پیدا خواهد کرد و با اینکه جمعیت زنان مسلمان نواندیش یک سازمان مردم نهاد است اما برای نیل به اهداف بلندمدت خود قصد دارد که به صورت ریشه ای و از پایه با مسائل و مشکلات زنان برخورد کند.

وی گفت: با وجود این که دامنه فعالیت جمعیت هر روز در حال گسترش در سطح استان است اما به همان میزان نیز از لحاظ جذب امکانات دچار مشکل می باشد و به طور مثال این کمبودها باعث سرخوردگی زنان کارآفرین و مدیران فرهنگی زن میشود و گروه های آموزشی نیز به تبع آن تقریبا به صورت راکد مانده است و دوری زنان از مدیریت قدرت و کمبود منابع اقتصادی عملا هرگونه تحرک و پیاده سازی طرح های کاربردی را سلب کرده است.

علیلو در ادامه با واکاوی فعالیتهای سیاسی در حوزه زنان افزود: متاسفانه زنان در این حوزه بیشتر تبدیل به ابزاری در جهت رای آوری کاندیداها شده اند و علی رغم فعالیتهای مفید زنان در این عرصه معمولا بعد از انتخابات شاهد به حاشیه راندن زنان و مواردی نیز با تعلیق از کار مواجه شده اند که با کوچکترین مقاومتی مورد توهین و تهمت و تحقیر قرار می گیرند که حمایت بیشتری از طرف دولت و تیم استانداری از اینگونه فعالیت ها را طلب می کند.

در پایان سایر اعضای شورای مرکزی جمعیت نیز با ارائه ایده ها و راهکارها، تاکید کردند: شهرستانها به لحاظ برخورداری از استعدادهای بکر و دوری از امکانات نیاز دارند که بیشتر مورد توجه قرار بگیرند تا در حوزه زنان بتوانند به صورت ریشه ای با معضلات مقابله کنند.

کد مطلب 3840260

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