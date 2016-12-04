تامین آب شرب درمیان و طبس مسینا از «سد رزه» انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امامی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید استاندار خراسان جنوبی از پروژه سد رزه درمیان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سد رزه یک سد بتی وزنی با حجم ۲۴میلیون متر مکعب در سال است.

وی با بیان اینکه ۱.۵میلیون متر مکعب حق آبه زیست محیطی است، بیان کرد: حدود شش میلیون متر مکعب نیز حق آبه کشاورزی است که در حال حاضر سه میلیون متر مکعب تخصیص دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی با اشاره به اجرای ۲۰ کیلومتر شبکه انتقال برای استفاده از آب این سد در بخش کشاورزی، عنوان داشت: برای اجرای این خط انتقال حدود ۱۲ میلیارد تومان هزینه شده است.

امامی ادامه داد: بعد از تسطیح اراضی حق آبه کشاورزان به شرکت سهامی زراعی واگذار می‌شود.

وی، مهار آب‌های مرزی را یکی از اهداف اجرای این سد عنوان کرد و گفت: طی چند سال گذشته این آب‌ها مهار شده و در حال حاضر قابلیت آبدهی ۲۴ میلیون متر مکعب در سال را دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی اضافه کرد: از سال ۸۶ تاکنون بالغ بر ۲۴ میلیارد تومان برای سد رزه درمیان هزینه شده است.

امامی با اشاره به خشکسالی های متمادی در استان گفت: خشکسالی‌ها سبب کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی بر منابع آبی منطقه داشته است.

وی، تامین آب شرب درمیان، طبس مسینا و نوار مرزی را یکی از برنامه های شرکت آب منطقه ای برای سد رزه دانست و افزود: کارهای مطالعاتی این طرح امسال آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی ادامه داد: در صورت تخصیص اعتبار این پروژه ظرف سه تا چهار سال قابلیت اجرایی دارد.