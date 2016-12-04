کشتارگاه های سنتی خوزستان باید تعیین تکلیف شوند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی صبح امروز یکشنبه در جلسه شورای سلامت استان اظهار کرد: از شهرداری اهواز برای اینکه ۱۵۰ هزار اصله درخت را هرس و از مناطق نفتخیز جنوب و اداره توزیع برق که از لحاظ امکانات و تجهیزات با شهرداری همکاری کردند تقدیر می کنم.

وی افزود: از شدت مراجعه بیماران کم شده و امسال حتی تعداد بیماران بستری در بخش ویژه به صفر رسیده که نوبه خودش قابل تقدیر است.

استاندار خوزستان تصریح کرد: تا علت اصلی مشکلات تنفسی اثبات نشود نمی توان به صورت قطع یقین اظهار نظر کرد چون نیاز به آزمایشات و تحقیقات تکمیلی دارد. باید تمام تلاش خود را به کار بگیریم که در این زمینه آسیب کمتری متوجه مردم باشد.

شریعتی بیان کرد: در این کارگروه بحث ساماندهی کشتارگاه ها را باید بررسی و بسته کاملی از کارهای مورد نیاز برای انجام را به ما ارائه دهند. وضعیت کشتارگاه های سنتی و تبدیل آنها به کشتارگاه های صنعتی نیز باید تعیین تکلیف شوند.