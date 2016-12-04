۹۰۰ میلیون تومان تجهیزات برای توانبخشی معلولان گلستان خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم غفاری ظهر یکشنبه در همایش بزرگداشت روز جهانی معلولان که در گرگان برگزار شد، از خرید ۹۰۰ میلیون تومانی تجهیزات توان‌بخشی خبر داد و گفت: خوشبختانه درزمینهٔ تأمین تجهیزات توان‌بخشی پشت نوبت نداریم.

وی بیان کرد: در گلستان وجود بین ۴۸ تا ۵۰ هزار معلول ثبت‌شده است که با خانواده آن‌ها جمعیت ۱۰۵ هزار نفری را شامل می‌شود و این تعداد معلول حدود دو و نیم درصد جمعیت معلولان کشور را تشکیل می‌دهند.

وی بابیان اینکه استان گلستان به لحاظ جمعیت رتبه ۲۲ کشور است، افزود: اما گلستان به لحاظ ثبت معلولان در سامانه کشوری رتبه هفت را داراست که این امر نشان‌دهنده تلاش بیشتر و مطالعات جامع‌تر برای شناسایی عوامل آن است.

مدیرکل بهزیستی گلستان گفت: با مطالعات اولیه متوجه شدیم در شهر گالیکش و روستاهای اطراف آن آمار نابینایی و در شهرهای آق‌قلا و گمیشان آمار ناشنوایی بیشتر از نرمال استان است که نیازمند بررسی بیشتر است.

غفاری از رشد سه برابری توانمندسازی دانش و سطح سواد معلولان خبر داد و گفت: از سال ۹۴ شهریه دانشگاهی تمام معلولان دانشجو پرداخت‌شده و در سال تحصیلی ۹۴ - ۹۵، ۱۱۳ دانشجو از این خدمات بهره بردند و در سال تحصیلی جدید تعدادشان به ۳۰۲ نفر افزایش‌یافته است.

مدیرکل بهزیستی استان گلستان بابیان اینکه ۲۶ مجتمع خدماتی بهزیستی غیردولتی در استان مشغول به فعالیت هستند، افزود: ۱۰۰ درصد روستاهای گلستان تحت پوشش خدمات cbr قرار دارند و درواقع کاری که انجام می‌شود این است که بعد از شناسایی معلولان در سطح روستا، ارائه خدمات مانند فیزیوتراپی، گفتاردرمانی و ...در همان مکان انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: از امسال طرح cbr افغان‌ها در شهرهای گرگان و گنبد اجراشده و ۸۰ نفر از افغان‌ها را در شهرستان گنبد و ۵۰ نفر را در شهر گرگان تحت پوشش قرار داده‌ایم.

غفاری گفت: امیدواریم این CBR روستایی به شهری تبدیل شود، گرچه در حال حاضر خدمات به معلولان ضایع نخاعی در حال انجام است و ۵۲۶ ضایع نخاعی از 100درصد خدمات بهزیستی برخوردارند.

وی افزود: در در حال آموزش اعضای خانواده معلولان هستیم تا با دریافت مستمری به معلول خود خدمات ارائه کنند و از سه هفته دیگر ۳۰ خانواده در سطح شهرستان این کار را انجام می‌دهند.