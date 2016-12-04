دومین نشست تخصصی کتابخوان در خراسان شمالی برگزار شد

علی‌محمد جهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دومین نشست تخصصی کتابخوان ظهر یکشنبه با مشارکت اداره کل کتابخانه‌های خراسان شمالی و میزبانی دانشگاه کوثر بجنورد برگزار شد.

جهانی افزود: در دومین نشست تخصصی کتابخوان استان، کتاب هایی از سوی اساتید این دانشگاه در حوزه مطالعات علم و فناوری معرفی شد.

وی همچنین از برگزاری دو نشست تخصصی دیگر تا پایان سال جاری خبر داد و تصریح کرد: این نشست‌ها با موضوعات سلامت و بهداشت و مطالعات دین تا پایان امسال برگزار خواهد شد.

مدیرکل کتابخانه‌های استان بیان داشت: میزبانی این نشست‌های تخصصی را دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و حوزه علمیه امام خمینی (ره) بجنورد بر عهده دارد.

جهانی گفت: همچنین طی ۶ ماه نخست امسال ۱۷۵ نشست کتابخوان در استان برگزار شده است که یک هزار و ۷۵۰ عنوان کتاب در این جلسات مورد مطالعه و معرفی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود بر اساس برنامه‌ریزی‌ها تا پایان امسال درمجموع ۴۵۱ نشست کتابخوان برگزار و پنج هزار عنوان کتاب نیز در این نشست‌ها معرفی شود.

مدیرکل نهاد کتابخانه های استان با توجه به اهمیت مطالعه در حوزه کودک و نوجوان و ضرورت نهادینه شدن فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی در این بخش، تصریح کرد: به همین منظور ۱۰ هزار عنوان کتاب در سال تحصیلی جاری از سوی دانش آموزان مطالعه و در نشست‌های کتاب‌خوان ارائه خواهد شد.