کشتارگاه صنعتی بهبهان بعد از ۱۳ سال نیمه کاره مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن شبرو پیش از ظهر امروز یکشنبه در جلسه شورای سلامت استان در خصوص آخرین آمار کشتارگاه های دام اظهار کرد: بحث کشتارگاه بهبهان دومین باری است که در کارگروه سلامت استان مطرح می شود و چند ماه قبل به دلیل شیوع یک بیماری گزارشی را به این کارگروه ارائه دادیم.

وی اضافه کرد: طی دو سال اخیر نتوانستیم تغییر محسوس و قابل توجهی در سلامت جامعه را در زمینه استفاده از فرآورده های دامی شاهد باشیم.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بهبهان عنوان کرد: از سال ۹۲ به این سمت مداخلات لازم در مدیریت کشتارگاه بهبهان انجام و تعدادی جلسات اختصاصی هم تشکیل شد که حتی در سال گذشته نیز پیمانکار این کشتارگاه را تغییر دادیم.

شبرو گفت: راه اندازی سردخانه بالای صفر، تشکیل کلاس های آموزشی در خصوص بیماری های مشترک انسان و دام، رفع نواقص کشتارگاه سنتی، تجهیز کشتارگاه و خرید خودروهای یخچال دار برای انتقال لاشه ها را در این جلسات اختصاصی مصوب کردیم.

معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی بهبهان افزود: با وجود پیگیری های انجام شده ضرورت راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب که در صورت نبودن تهدیدی برای بهداشت عمومی است، هنوز بی نتیجه مانده و سال ها این مصوبات در شورای سلامت تکرار می شود.

وی در پایان، با اشاره به اینکه سالهاست که کشتارگاه بهبهان به فراموشی سپرده شده است، بیان کرد: از ۱۳ سال قبل کار شروع ساخت کشتارگاه صنعتی در این شهر را شاهد بودیم ولی همچنان نیمه کاره مانده است.