تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف در جامعه با جدیت مدنظر قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی پیش از ظهر یکشنبه در همایش وقف و رسانه در اراک اظهار داشت: از گذشته تاکنون آثار ماندگاری از واقفین برجای مانده و بسیاری از مراکز درمانی، مدارس علمیه و سایر مراکزی که در تاریخ در کشور نقش مهمی داشته اند توسط واقفین انجام شده است.

وی افزود: جمعیت کشور در ۵۰سال گذشته ۲۵میلیون نفر بوده که امروز به ۸۰میلیون نفر افزایش پیدا کرده، بنابراین در این راستا نیاز به مساجد، مدارس، مراکز درمانی و... چند برابر شده است و واقفین در این حوزه عملکرد بسیار خوبی داشته اند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی بیان کرد: وقف از جمله اعمال نیک و مورد تاکید اسلام است و مومنان به این کار نیک و اثرگذار دعوت شده اند و تاکید دینی بر آن نیز نشان دهنده اهمیت آن است.

دری نجف آبادی خاطرنشان ساخت: عمل نیک وقف باید در جامعه ترویج و تبلیغ شود و از سوی دیگر ساماندهی و مدیریت آن نیز به نحو مطلوب انجام پذیرد تا شاهد برکات این کار نیک در کشور باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: یکی از مهمترین ویژگی های وقف این است که می تواند در هر جلوه ای نمود پیدا کند و حتی می تواند یک کار فرهنگی باشد که در جامعه اثرگذار واقع شده و اثرات و برکات معنوی به دنبال داشته باشد.

وی افزود: امروز نیز آحاد جامعه ما، علما، بزرگان، خیرین، رسانه ها و مطبوعات باید پرداختن به کار نیک و ارزشی را مدنظر خود قرار دهند و ارزش بسیاری از این کارها این است که بدون چشمداشت مادی و در راه رضای خداوند متعال انجام گرفته است.